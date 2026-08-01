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Biharsharif News: कल्याणपुर की सड़कों पर चलना मुश्किल, बच्चों व महिलाओं को हो रही परेशानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: कल्याणपुर की सड़कों की स्थिति खराब है, जो बच्चों और महिलाओं के लिए मुश्किल पैदा कर रही है। 300 मीटर सड़क किचड़ से भरी हुई है, जिससे बच्चे गिरकर चोटिल हो रहे हैं। स्थानीय लोग नगर निगम से सड़क के सुधार की मांग कर रहे हैं।

Biharsharif News: कल्याणपुर की सड़कों पर चलना मुश्किल, बच्चों व महिलाओं को हो रही परेशानी

Biharsharif News: कल्याणपुर की सड़कों पर चलना मुश्किल, बच्चों व महिलाओं को हो रही परेशानी 300 मीटर सड़क किचड़ से सनी हुई, बच्चे गिरकर हो रहे चोटिल बिहारशरीफ, निज संवाददाता। स्मार्ट सिटी में अब भी कई ऐसी मुख्य सड़कें हैं। जहां से पैदल या बाइक से गुजरना किसी जंग से कम नहीं है। अगर बारिश हो गयी, तो उसमें गिरना भी तय है।

सड़क की स्थिति

कल्याणपुर से रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़क का हाल काफी बुरा है। इस कारण यहां से गुजरने वाले बच्चों व महिलाओं को सबसे अधिक परेशानी हो रही है। यहां की 300 मीटर सड़क किचड़ से सनी हुई है। इसमें बच्चे गिरकर चोटिल हो रहे हैं। अब तक दर्जनों छोटे बड़े वाहन इसमें फंस चुके हैं। इससे स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है।

स्थानीय लोगों की मांग

कल्याणपुर निवासी अभिनव कुमार, राजेश कुमार, वीरेंद्र कुमार, मीणा सिन्हा, सौरव कुमार व अन्य ने कहा कि नगर निगम को हर तरह का टैक्स देने के बावजूद यहां के लोगों को अब तक सड़क की सुविधा भी नहीं मिल पायी है। जबकि, यह स्टेशन जाने का मुख्य मार्ग है। दर्जनों स्कूल वाहन यहां से रोजाना गुजरते हैं। उन्होंने अधिकारियों से इसे गंभीरता से लेते हुए अविलंब बनवाने की मांग की है। ताकि, लोग सुरक्षित तरीके से घरों व कार्यालयों तक पहुंच सकें। (बिहारशरीफ से कुमार कौशलेंद्र)

अधिकांश प्रश्न

कल्याणपुर की सड़कों पर चलने में क्या समस्या हो रही है?
कल्याणपुर की सड़कें किचड़ से सनी हुई हैं, जिससे बच्चों और महिलाओं को चलने में कठिनाई हो रही है।
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