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Biharsharif News: घने जंगल में खुदाई के दौरान प्रकट हुआ था शिवलिंग तो नाम पड़ा ‘जंगलिया बाबा’

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: बिहारशरीफ के प्रोफेसर कॉलोनी में स्थित 300 वर्ष पुराना जंगलिया बाबा का मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यहां सावन के महीने में हर सोमवारी भारी भीड़ उमड़ती है। स्थानीय मान्यता के अनुसार, यहां से कोई भी शिवभक्त खाली हाथ नहीं लौटता। मंदिर का द्वार उत्तर दिशा में है और इसे जंगल में प्रकट होने के कारण 'जंगलिया बाबा' नाम मिला।

Biharsharif News: घने जंगल में खुदाई के दौरान प्रकट हुआ था शिवलिंग तो नाम पड़ा ‘जंगलिया बाबा’

Biharsharif News: सावन 04 बिहारशरीफ (प्रोफेसर कॉलोनी) घने जंगल में खुदाई के दौरान प्रकट हुआ था शिवलिंग तो नाम पड़ा ‘जंगलिया बाबा’ कैलाश पर्वत की दिशा में है मंदिर का उत्तर मुखी द्वार, सावन में उमड़ती है भारी भीड़ बाबा के दरबार से कोई नहीं लौटता खाली हाथ, हर सोमवारी को होता है विशेष श्रृंगार फोटो जंगलिया बाबा - बिहारशरीफ के प्रोफेसर कॉलोनी में स्थित जंगलिया बाबा का मंदिर। बिहारशरीफ, कार्यालय प्रतिनिधि। शहर की प्रोफेसर कॉलोनी की गगनचुंबी इमारतों के बीच स्थित 300 वर्ष से अधिक पुराना जंगलिया बाबा का मंदिर लोगों की गहरी आस्था का केंद्र है।

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मंदिर की मान्यता

कोलाहल से दूर शांत माहौल में बसे इस दरबार के बारे में मान्यता है कि यहां से कोई भी शिवभक्त खाली हाथ नहीं लौटता। सावन की हर सोमवारी और पूर्णिमा पर यहां दूर-दूर से श्रद्धालु जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। शिवलिंग से लिपटा दिखता है जोड़ा: मंदिर के पुजारी दीपक पांडेय बताते हैं कि इस प्राचीन मंदिर की स्थापना एक क्षत्रिय परिवार ने की थी। स्थानीय लोगों की मानें तो इस मंदिर में एक नाग-नागिन का जोड़ा रहता है। अक्सर शाम के वक्त जब मंदिर में शांति होती है, तो यह जोड़ा शिवलिंग से लिपटा हुआ नजर आता है। बाबा भोलेनाथ की ही कृपा है कि आज तक इन सांपों ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है।

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जंगल में प्रकट होने का कारण

बुजुर्ग बताते हैं कि जिस स्थान पर आज मंदिर है, वहां पहले बेली के फूलों का घना जंगल था। इसलिए इसे ‘बेली बाड़ा’ कहा जाता था। इसी जंगल में खुदाई के दौरान काले पत्थर का आकर्षक शिवलिंग मिला था। घने जंगल में प्रकट होने के कारण ही भक्तों ने इनका नाम ‘जंगलिया बाबा’ रख दिया।

मंदिर का द्वार

उत्तर दिशा में है मंदिर का द्वार: आमतौर पर शिव मंदिरों का द्वार पूरब की ओर होता है। लेकिन, इस मंदिर का दरवाजा उत्तर दिशा में है। पुजारियों के मुताबिक, बाबा भोलेनाथ कैलाशवासी हैं और कैलाश पर्वत उत्तर दिशा में है, इसलिए यह द्वार भी उत्तर मुखी है। सावन की हर सोमवारी को बाबा का दूध, शहद और गंगाजल से स्नान कराने के बाद रंग-बिरंगे फूलों से विशेष श्रृंगार किया जाता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

जंगलिया बाबा का मंदिर कहां स्थित है?
जंगलिया बाबा का मंदिर बिहारशरीफ के प्रोफेसर कॉलोनी में स्थित है।
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