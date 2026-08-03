Biharsharif News: दिन के उजाले में खाली पड़े घर में हो गयी चोरी
Biharsharif News: इस्लामपुर के शिक्षक कॉलोनी में सोमवार को दिन के उजाले में घर में चोरी हुई। चोरों ने मेन गेट का ताला तोड़कर सात लाख रुपये के जेवर चुरा लिए। घटना की जानकारी तब हुई जब घर के लोग लौटे। थानाध्यक्ष ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है।
Biharsharif News: मेन गेट का ताला तोड़कर 7 लाख रुपये के जेवर चोरी इस्लामपुर के शिक्षक कॉलोनी में सोमवार को हुई घटना फोटो : इस्लामपुर चोरी-इस्लामपुर के शिक्षक कॉलोनी में सोमवार को बिखरे सामान दिखाते गृहस्वामी।
चोरी की जानकारी
इस्लामपुर, निज संवाददाता। शहर के पॉश इलाके, शिक्षक कॉलोनी में सोमवार को दिन के उजाले में घर में चोरी हो गयी। चोरों ने मेन गेट का ताला तोड़कर सात लाख रुपये के जेवर चुरा लिये। दोपहर बाद घर के लोग लौटे तो घटना की जानकारी हुई। चोरी की घटना शंभू प्रसाद के घर में हुई। उन्होंने बताया कि वे शांति देवी के मकान में परिवार के साथ किराये पर रहते हैं और शहर में व्यवसाय करते हैं। सोमवार की सुबह वे दुकान चले गये। उनका पुत्र और पुत्री कुछ काम से औंगारी कॉलेज चले गये थे। उनकी पत्नी की तबियत खराब है। इस वजह से पटना में उनका इलाज चल रहा है। घर में कोई नहीं था। करीब डेढ़ बजे उनके बच्चे लौटे तो देखा कि कमरे का ताला टूटा हुआ है। दो बक्सों का ताला तोड़कर चोरों ने उनकी पत्नी रंभा देवी, बेटियों प्रियंका कुमारी व विद्यापति देवी के करीब पांच सोने के जेवर व 50 हजार रुपये नकद चुरा लिये थे। घनी आबादी के बीच दो मंजिला मकान में दिनदहाड़े चोरी की घटना से लोग दहशत में हैं। थानाध्यक्ष रणविजय कुमार ने बताया की आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को खंगाला जा रहा है। चोरों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। (इस्लामपुर से अनुज कुमार)
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