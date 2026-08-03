Biharsharif News: दुकान से 1.15 लाख रुपये के जेवर लेकर भागा युवक
Biharsharif News: परवलपुर बाजार में आभूषण दुकान में हुई घटना दुकान से 1.15 लाख रुपये के जेवर लेकर भागा युवक दुकान से 1.15 लाख रुपये के जेवर लेकर भागा युवक
Biharsharif News: परवलपुर बाजार में आभूषण दुकान में हुई घटना परवलपुर, निज संवाददाता। शहर के श्री हरि ज्वेलर्स से सोमवार की शाम एक युवक 1.15 लाख रुपये के जेवर लेकर फरार हो गये। चोर के जाने के बाद घटना का खुलासा हुआ। उसकी करतूत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गयी है। पीड़ित हिमांशु वर्द्धन ने स्थानीय थाना में घटना की शिकायत दर्ज करायी है।
घटना का विवरण
उन्होंने बताया कि ग्राहक बनकर एक युवक दुकान में आया। उसने सोने का लॉकेट दिखाने को कहा। उन्होंने लॉकेट निकालकर उनके सामने रख दिया। इसी दौरान वे दूसरे ग्राहकों को जेवर दिखाने में व्यस्त हो गये। इसका फायदा उठाकर चोर ने आठ लॉकेट चुरा लिये और बाद में आने को कहकर चला गया। उसके जाने के बाद पीड़ित ने जेवरों का मिलान किया तो लॉकेट कम थे। चोर ने करीब 10 ग्राम सोने के जेवर चुरा लिये। इसके बाद उन्होंने पुलिस को घटना की सूचना दी। थानाध्यक्ष रौशन कुमार ने बताया कि आवेदन मिला है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।
सीसीटीवी कैमरे की स्थिति
शहर के 11 कैमरे मिले बंद : घटना के बाद चोरों की पहचान के लिए सीसीटीवी कैमरों के फुटेज देखने का प्रयास किया गया तो शहर के 11 कैमरे बंद मिले। व्यवसायी, कैमरों की उपयोगिता पर सवाल उठा रहे हैं। नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने बताया कि कैमरों के रख-रखाव का अनुबंध समाप्त हो चुका है। बारिश के कारण कैमरों के खराब होने की आशंका है। इनकी मरम्मत कराने का प्रयास किया जाएगा। (परवलपुर से सदानंद सिंह)
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