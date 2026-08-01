Biharsharif News: इसुआ व हुसेना स्कूल निर्माण की जांच की मांग
Biharsharif News: जदयू नेता विजय प्रसाद ने सरमेरा प्रखंड के इसुआ और हुसेना गांव में बन रहे हाई स्कूल के निर्माण की जांच की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग हो रहा है और मुख्य सचिव से विशेषज्ञों की टीम भेजकर जांच कराने का अनुरोध किया है।
Biharsharif News: सरमेरा, निज संवाददाता। जदयू नेता विजय प्रसाद ने प्रखंड के इसुआ व हुसेना गांव में बन रहे हाई स्कूल निर्माण की जांच कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि इसमें घटिया सामग्री का उपयोग हो रहा है। उन्होंने मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत से राज्य मुख्यालय से विशेषज्ञ की टीम भेजकर इसकी जांच करवाने की अपील की है।
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