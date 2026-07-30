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Biharsharif News: नगर पंचायत में अनियमितता का आरोप, डीएम से जांच की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: हरनौत नगर पंचायत के कई पार्षदों ने डीएम उदिता सिंह से कार्यपालक पदाधिकारी की कार्रवाई की जांच आयोजित करने की मांग की है। पार्षदों ने सफाई व्यवस्था एवं सामग्रियों की खरीदारी में अनियमितता का आरोप लगाया है। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है ताकि विकास कार्य में तेजी लाई जा सके।

Biharsharif News: नगर पंचायत में अनियमितता का आरोप, डीएम से जांच की मांग

Biharsharif News: नगर पंचायत में अनियमितता का आरोप, डीएम से जांच की मांग

अनियमितता के आरोप

पार्षदों ने कार्यपालक पदाधिकारी पर मनमानी का लगाया आरोप सफाई और खरीदारी में गड़बड़ी का आरोप, अभिलेख नहीं दिखाने की शिकायत प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की उठाई मांग बिहारशरीफ, निज संवाददाता। हरनौत नगर पंचायत के आधा दर्जन से अधिक पार्षदों ने डीएम उदिता सिंह को आवेदन देकर कार्यपालक पदाधिकारी के कार्यों की जांच कराने और कार्रवाई की मांग की है। पार्षदों ने आरोप लगाया है कि सफाई व्यवस्था और विभिन्न सामग्रियों की खरीद में अनियमितता हुई है तथा बोर्ड की बैठकों से संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं।

कार्यप्रणाली की समीक्षा

आवेदन में कहा गया है कि 30 जून को हुई सशक्त स्थायी समिति की बैठक में सफाई कार्य और खरीदारी से संबंधित वाउचर एवं अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग की गई थी, लेकिन अब तक जानकारी नहीं दी गई। पार्षदों का आरोप है कि सीसीटीवी, जेसीबी, जनरेटर, मधुबनी पेंटिंग और तिरंगा लाइट सहित विभिन्न मदों में बाजार दर से अधिक कीमत पर खरीदारी की गई है, जिसकी जांच आवश्यक है। पार्षदों ने यह भी आरोप लगाया कि नगर पंचायत के कार्यों में एक कथित बिचौलिये का हस्तक्षेप है और उसी के प्रभाव में निर्णय लिए जा रहे हैं।

विकास के लिए उचित कार्रवाई

उन्होंने दावा किया कि इससे निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका प्रभावित हो रही है। वार्ड पार्षद रंजु देवी, राम बालक साव, अनिल कुमार, सूरज कुमार, राकेश कुमार रंजन व अन्य पार्षदों ने जिला प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर वित्तीय लेन-देन, खरीद प्रक्रिया और प्रशासनिक कार्यप्रणाली की समीक्षा करा उचित कार्रवाई करने की मांग की है। ताकि, नगर पंचायत क्षेत्र में तेजी से विकास काम हो सके। (बिहारशरीफ से कुमार कौशलेंद्र)

सामान्य प्रश्न

पार्षदों ने किन समस्याओं का आरोप लगाया है?
पार्षदों ने सफाई व्यवस्था और सामग्रियों की खरीद में अनियमितता का आरोप लगाया है।
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