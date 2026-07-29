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Biharsharif News: बेंच ओर डेस्क समेत सभी सामानों पर नंबर के साथ तैयार करें पंजी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: गिरियक प्रखंड के दौलाचक उत्क्रमित मध्य विद्यालय का निरीक्षण आरडीडी अमित कुमार ने किया। उन्होंने शैक्षणिक गतिविधियों की व्यवस्था की समीक्षा की और सभी सामानों पर संख्या दर्ज करने के निर्देश दिए। छात्रों ने फूल भेंटकर उनका स्वागत किया। यह नालंदा जिला में उनका पहला दौरा था।

Biharsharif News: बेंच ओर डेस्क समेत सभी सामानों पर नंबर के साथ तैयार करें पंजी

Biharsharif News: बेंच ओर डेस्क समेत सभी सामानों पर नंबर के साथ तैयार करें पंजी आरडीडी ने दौलाचक स्कूल का किया निरीक्षण दिए कई आदेश वीएसएस की बैठक हर तीन माह पर करने को कहा, पढ़ाया छात्रों को छात्रों ने फूल भेंटकर किया उनका स्वागत, व्यवस्था देख हुए खुश फोटो : आरडीडी : गिरियक प्रखंड के दौलाचक उत्क्रमित मध्य विद्यालय में बुधवार को छात्रों से पढ़ाई के बारे में जानकारी लेते आरडीडी अमित कुमार व अन्य। बिहारशरीफ, निज संवाददाता।

निरीक्षण का विवरण

गिरियक प्रखंड के दौलाचक उत्क्रमित मध्य विद्यालय का बुधवार को पटना प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक (आरडीडी) अमित कुमार ने निरीक्षण किया। उन्होंने वहां की शैक्षणिक गतिविधियां व व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों से कहा कि स्कूल में मौजूद सभी बेंच, डेस्क समेत अन्य सामानों पर संक्षेप में स्कूल के नाम के साथ उसपर संख्या दर्ज करें। साथ ही पंजी में इसका पूरा ब्योरा दर्ज करें।

स्कूल में दी गई सलाह

इसके साथ ही हर तीन माह पर विद्यालय शिक्षा समिति (वीएसएस) की बैठक अवश्य करें। उसमें आए सुझावों पर अमल कर शैक्षणिक व्यवस्था को और बेहतर बनाएं। इसके बाद वे वर्गकक्ष में जाकर छात्रों से मिले। उन्होंने छात्रों से वहां की पढ़ाई लिखाई के बारे में जानकारी ली। आरडीडी ने सभी वर्ग में जा कर पढ़ाये जा रहे विषय वस्तु पर छात्रों से प्रश्न पूछे। सभी वर्ग के बच्चों ने आत्मविश्वास के साथ सही उत्तर दिया। इससे वे काफी प्रभावित हुए। स्कूल आने पर छात्रों ने फूल भेंटकर उनका स्वागत किया। आरडीडी बनने पर नालंदा जिला में यह उनका पहला दौरा था।

अन्य अधिकारियों से मुलाकात

डीईओ हेमचंद्र ने बताया कि वे जिला में अनुश्रवण के लिए आए थे। स्कूल का निरीक्षण किया। वहां की व्यवस्था से वे काफी प्रभावित हुए। इसके बाद वे जिला कार्यालय में आकर अन्य अधिकारियों से मिले व कामकाज की जानकारी ली। मौके पर प्रधानाध्यापक शिशिर कुमार सिन्हा व अन्य मौजूद थे। (बिहारशरीफ से कुमार कौशलेंद्र)

सामान्य प्रश्न

आरडीडी के निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या था?
आरडीडी अमित कुमार का निरीक्षण मुख्य रूप से शैक्षणिक गतिविधियों और व्यवस्था की समीक्षा करना था।
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