Biharsharif News: तेलमर-सुढ़ारी और कचरा गांवों का औद्योगिक हब बनने की योजना को सरकार से मंजूरी मिल गई है। हालांकि, कचरा गांव के निवासियों ने परियोजना के खिलाफ विरोध किया है। प्रस्तावित भूमि के अधिग्रहण की लागत 2.65 अरब रुपये है। कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद अब अंतिम कार्यवाही शेष है।

Biharsharif News: तेलमर-सुढ़ारी व कचरा नहीं, ब्रह्मगांवां क्षेत्र बनेगा औद्योगिक हब 6 अगस्त 2025 को तेलमर-सुढ़ारी व कचरा गांवों की 524.95 एकड़ अधिग्रहण को 2.65 अरब रुपये किये गये थे स्वीकृत आईडीए के एमडी ने पत्र निकाल सरकार को भेजा प्रस्ताव, ब्रह्मगावां के 564.37 एकड़ में लगेंगे उद्योग टूरिस्ट वे ऑफ राजगीर को औद्योगिक पथ बनाने का सपना हुआ चकनाचूर फोटो : ब्रह्मगावां : इस्लामपुर प्रखंड का ब्रह्मगावां क्षेत्र, जहां उद्योग लगाने का प्रस्ताव है। बिहारशरीफ, कार्यालय संवाददाता आशुतोष कुमार आर्य।

भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया इस्लामपुर प्रखंड के ब्रह्मगावां क्षेत्र के 564.37 एकड़ को औद्योगिक हब बनाने का मार्ग लगभग प्रशस्त हो गया है। सिर्फ कैबिनेट से पारित होना शेष है। इसी के साथ, हरनौत प्रखंड के तेलमर-सुढ़ारी व चंडी ब्लॉक से कचरा गांव के पास उद्योगों का जाल बिछाने का प्रस्ताव लगभग खत्म हो गया है। जबकि, 5 अगस्त 2025 को बिहार कैबिनेट ने इन गांवों की 524.95 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए 2.65 अरब रुपये स्वीकृत किये थे। आधारभूत संरचना विकास प्राधिकरण (आईडीए) के प्रबंध निदेशक कुंदन कुमार ने इस संबंध में पत्र जारी किया है, जिसमें पुराने प्रस्ताव को रद्द करते हुए नये की स्वीकृति का आग्रह किया गया है। इस तरह, बुद्ध सर्किट से जुड़े टूरिस्ट वे ऑफ राजगीर को औद्योगिक पथ बनाने का सपना चकनाचूर हो गया है। जबकि, तत्कालीन सीएम नीतीश कुमार ने इन क्षेत्रों के पिछड़ेपन को दूर करने के उद्देश्य से कई दौरों के बाद जगह का चयन किया था। उन्होंने इस पथ के किनारे उद्योगों का जाल बिछाने के साथ ही एजुकेशनल हब बनाने की दूरगामी सोच बनायी थी।

कैबिनेट की मंजूरी कैबिनेट से मंजूरी : पत्र में आईडीए के MD कुंदन कुमार ने कहा है कि 2 अगस्त 2024 को तत्कालीन सीएम नीतीश कुमार व नालंदा DM कुंदन कुमार के बीच वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से यह तय हुआ था कि तेलमर-सुढ़ारी व कचरा गांवों की जमीन को औद्योगिक क्षेत्र के लिए चिह्नित किया जाएगा। इसी के आधार पर बने प्रस्ताव को 5 अगस्त 2025 को कैबिनेट ने मंजूरी दी थी।

कचरा गांव में विरोध कचरा में विरोध : तेलमर गांव की 166.07 एकड़, सुढ़ारी की 97.08 एकड़ यानि कुल 263.15 एकड़, तो कचरा मौजा की 261.80 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने के लिए अधिसूचना जारी की गयी थी। इसके बाद सीएम के काफी करीब रहने वाले कथित रूप से इस क्षेत्र के एक जनप्रतिनिधि ने तेलमर-सुढ़ारी के बदले पूरी जमीन कचरा में ही लिये जाने का आंतरिक दबाव देने लगे। ऐसे में कचरा गांव के लोगों ने इसका पूरजोर विरोध किया। उनका कहना था कि पहली दफा में जो जमीन ली गयी है वह ठीक है। लेकिन, उसके बाद अन्य भूखंडों का अधिग्रहण न किया जाये।

अर्थशास्त्र के नए प्रस्ताव 2.39 अरब की मांग : राजनीतिक दांव-पेच के बीच जिला प्रशासन को ब्रह्मगावां में खाली जमीन होने की जानकारी मिली। वहां के लोगों ने भी जिला प्रशासन का साथ दिया। आखिरकार, उस क्षेत्र की जमीन के अधिग्रहण का प्रस्ताव जिला प्रशासन ने सरकार को भेज दिया। 18 मार्च 2026 को ही एसडीओ की अनुशंसा के आलोक में जिला प्रशासन ने सरकार को पत्र भेज दिया। उसमें तेलमर-सुढ़ारी व कचरा क्षेत्र में जमीन अधिग्रहण में बाधा उत्पन्न होने की आशंका बतायी गयी। ब्रह्मगावां क्षेत्र में चिह्नित 564.37 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए दो अरब 39 करोड़ 14 लाख 45 हजार 599 रुपये का अनुमानित प्राक्कलन बनाया गया है。