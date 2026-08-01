Biharsharif News: इस्लामपुर स्नातक कॉलेज में इंडक्शन मीट
Biharsharif News: इस्लामपुर स्नातक कॉलेज में शनिवार को एक इंडक्शन मीट का आयोजन हुआ, जिसमें नये छात्रों का स्वागत किया गया। प्राचार्य प्रो. आनंदी प्रसाद ने छात्रों को कॉलेज की गतिविधियों से अवगत कराया और शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। इस दौरान छात्रों को अकादमिक कैलेंडर और समय सारणी भी दी गई।
Biharsharif News: इस्लामपुर स्नातक कॉलेज में इंडक्शन मीट कॉलेज में नये छात्रों का हुआ स्वागत, कॉलेज की गतिविधियों से हुए अवगत फोटो : इस्लामपुर कॉलेज : इस्लामपुर स्नातक कॉलेज में शनिवार को इंडक्शन मीट कार्यक्रम में शामिल विद्यार्थी। इस्लामपुर, निज संवाददाता। स्थानीय स्नातक कॉलेज में शनिवार को इंडक्शन मीट कार्यक्रम हुआ। नये छात्रों को स्वागत किया गया। प्राचार्य प्रो. आनंदी प्रसाद ने छात्रों को कॉलेज की शैक्षणिक व प्रशासनिक गतिविधियों से अवगत कराया। कहा कि शिक्षा सबसे बड़ा अस्त्र है. जिसे कोई चुरा नहीं सकता। विभाजन नहीं कर सकता है। और, छीन भी नही सकता है। छात्रों को अकादमिक कैलेंडर व समय सारिणी उपलब्ध करायी गयी।
मौके पर डॉ. मीरा गुप्ता, वीरेन्द्र प्रसाद, प्रो. संजीव कुमार सिंह, प्रो. अशोक कुमार सिंह, अनुज कुमार, अरुण कुमार, विनोद प्रसाद, सुरेन्द्र प्रसाद, महेन्द्र प्रसाद व अन्य मौजूद थे। (इस्लामपुर से अनुज कुमार)
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