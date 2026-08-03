Biharsharif News: राजगीर में धूमधाम से इनरव्हील क्लब ने मनाया सावन महोत्सव
Biharsharif News: राजगीर में इनरव्हील क्लब ने सावन महोत्सव धूमधाम से मनाया। सदस्य हरे रंग की साड़ियों में सज कर कजरी, झूला गीत और सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किए। अध्यक्ष अंजना कुमारी ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से समाज में भाईचारा और पारंपरिक संस्कृति को बल मिलता है।
Biharsharif News: राजगीर में धूमधाम से इनरव्हील क्लब ने मनाया सावन महोत्सव हरियाली, संस्कृति और गीतों से किया मंत्रमुग्ध सुंदर छटा देख भावविभार हुए लोग फोटो: राजगीर सावन : राजगीर में सोमवार को सावन महोत्सव में शामल राजगीर, निज प्रतिनिधि। शहर में सोमवार को राजगीर इनरव्हील क्लब के प्रतिनिधियों व महिलाओं ने धूमधाम से सावन महोत्सव मनाया।
सावन महोत्सव का आयोजन
इसमें क्लब की सदस्यों ने पारंपरिक परिधानों-विशेषकर हरे रंग की साड़ियों और सावन के आभूषणों में सज-धजकर भाग लिया, जिससे पूरा माहौल सावनी रंग में सराबोर रहा। महोत्सव की शुरुआत अध्यक्ष अंजना कुमारी, दीप्ति कौशिक, अनीता गहलोत, कृति चौहान व अन्य ने की। इस अवसर पर क्लब की सदस्यों ने कजरी, झूला गीत और सावन के सांस्कृतिक नृत्य पेश कर समां बांध दिया। इसके साथ ही कई तरह के रोचक खेल और सावन क्वीन प्रतियोगिता हुई। अध्यक्ष अंजना कुमारी ने कहा कि सावन का महीना हमारी प्रकृति और संस्कृति में उमंग और हरियाली लेकर आता है। इस तरह के आयोजनों से समाज में आपसी भाईचारा, एकता और हमारी पारंपरिक संस्कृति को बल मिलता है। इनरव्हील क्लब न केवल सामाजिक सेवाओं में अग्रणी रहता है, बल्कि ऐसे सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से सकारात्मकता और खुशियां भी बांटता है। मौके पर कृति चौहान, कविता प्रवीण, शोभा कुमारी, अनीता गहलोत, लक्ष्मी, सीमा, रश्मि, ललिता कुमारी, डिंपल व अन्य मौजूद थीं। (राजगीर से मंजीत प्रभाकर)
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