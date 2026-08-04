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Biharsharif News: हल्की बारिश में सदर अस्पताल बना तालाब, मुख्य मार्ग पर घुटने पानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: हल्की बारिश के बाद शेखपुरा सदर अस्पताल में जलजमाव के कारण मरीजों और तीमारदारों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सूत्रों के अनुसार, नगर परिषद की लापरवाही से यह समस्या उत्पन्न हुई है, जिससे संक्रमित बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। सीएस ने जल्द सुधार करने का आश्वासन दिया।

Biharsharif News: हल्की बारिश में सदर अस्पताल बना तालाब, मुख्य मार्ग पर घुटने पानी

Biharsharif News: हल्की बारिश में सदर अस्पताल बना तालाब, मुख्य मार्ग पर घुटने पानी नाला जाम होने के कारण परिसर में जलजमाव, मरीज बेहाल गंदे पानी से होकर गुजरने को मजबूर मरीज और तीमारदार, संक्रमण का खतरा बढ़ा सीएस बोले- नगर परिषद की लापरवाही से उत्पन्न हुई समस्या, जल्द होगा समाधान फोटो 4मनोज01- शेखपुरा सदर अस्पताल के मुख्य रास्ते पर जलजमाव के कारण पानी से होकर गुजरते मरीज व उनके परिजन। शेखपुरा, निज संवाददाता। शहर के सदर अस्पताल में जल निकासी व्यवस्था की पोल उस वक्त खुल गई, जब मंगलवार की शाम हल्की बारिश के बाद ही पूरा प्रांगण जलमग्न हो गया। मुख्य प्रवेश मार्ग पर घुटने भर गंदा पानी जमा हो गया है। इस भीषण जलजमाव के चलते इलाज के लिए आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को भारी फजीहत का सामना करना पड़ रहा है।

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गंदे पानी से समस्या

हालात इतने बदतर हो गए हैं कि स्ट्रेचर और पैदल आने वाले मरीजों को इसी दूषित पानी से होकर अस्पताल के अंदर प्रवेश करना पड़ रहा है। अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थान पर गंदे पानी के जमाव से मच्छरों का प्रकोप अचानक बढ़ गया है। इससे डेंगू, मलेरिया सहित अन्य संक्रामक और जलजनित बीमारियों के फैलने की आशंका गहरी हो गई है, जिससे लोग दहशत में हैं। नगर परिषद की लापरवाही आई सामने: स्थानीय लोगों और मरीज के परिजनों का कहना है कि नगर परिषद द्वारा शहर के नालों की उचित सफाई नहीं कराई गई थी, जिसका खामियाजा अब मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। थोड़ी सी बारिश में ही अस्पताल का यह हाल प्रशासनिक दावों पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

समस्या का निदान

इस गंभीर स्थिति पर प्रभारी सिविल सर्जन डॉ. अशोक Kumar सिंह ने स्पष्ट किया कि नगर परिषद द्वारा नाले की समय पर सफाई न किए जाने के कारण जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। उन्होंने मरीजों को हो रही परेशानी पर खेद जताते हुए आश्वासन दिया है कि जल्द ही नगर परिषद के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त कराई जाएगी और इस समस्या का स्थायी निदान कर लिया जाएगा। (शेखपुरा से मनोज कुमार मन्नू)

सामान्य प्रश्न

सदर अस्पताल में जलजमाव की समस्या कब उत्पन्न हुई?
सदर अस्पताल में जलजमाव की समस्या मंगलवार की शाम हल्की बारिश के बाद उत्पन्न हुई।
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