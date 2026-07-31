Biharsharif News: जीआई टैग मिलने के बाद बावन बूटी कला को नई पहचान और अवसर मिलने की उम्मीद जगी है। उप विकास आयुक्त सारा अशरफ ने बसवन बिगहा गांव का दौरा कर बुनकरों से समस्याएँ जानी। केंद्र और राज्य सरकार इसका संरक्षण और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने के लिए सक्रिय हैं।

Biharsharif News: जीआई टैग से चमकी बावन बूटी की किस्मत विकास आयुक्त ने लिया जायजा, आज पहुंचेगा टेक्सटाइल मंत्रालय का विशेष दल फोटो : डीडीसी : बसवन बिगहा गांव में शुक्रवार को बावनबूटी कला की की जानकारी लेतीं डीडीसी सारा अशरफ। बिहारशरीफ, एक संवाददाता। बसवन बिगहा गांव की विश्वविख्यात बावनबूटी कला के लिए नई उम्मीदों का दौर शुरू होता दिख रहा है। वर्षों से बाजार की कमी और आर्थिक चुनौतियों से जूझ रही इस पारंपरिक बुनकरी को भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग मिलने के बाद नई पहचान और नए अवसर मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। अब केंद्र और राज्य सरकार भी इस विरासत को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने की दिशा में सक्रिय हो गई हैं।

बुनकरों की समस्या का जायजा शुक्रवार को उप विकास आयुक्त सारा अशरफ ने बसवन बिगहा गांव पहुंचकर बावन बूटी शिल्प के निर्माण कार्य का जायजा लिया। उन्होंने बुनकरों से बातचीत कर उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि जीआई टैग मिलना नालंदा ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है। यह सम्मान केवल एक शिल्प को नहीं, बल्कि पीढ़ियों से इस विरासत को संजोए हुए बुनकर परिवारों की मेहनत, धैर्य और समर्पण का सम्मान है। उन्होंने कहा कि अब सबसे बड़ी प्राथमिकता बावन बूटी को राष्ट्रीय और वैश्विक बाजार तक पहुंचाना है, ताकि बुनकरों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिल सके और यह पारंपरिक कला आर्थिक रूप से भी सशक्त हो सके।

टेक्सटाइल मंत्रालय का विशेष दल उद्योग विभाग, बिहारशरीफ के महाप्रबंधक धनजी ने बताया कि शनिवार, एक अगस्त को केंद्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय (टेक्सटाइल मंत्रालय) का एक विशेष प्रतिनिधिमंडल बसवन बिगहा पहुंचेगा। प्रतिनिधिमंडल बावन बूटी शिल्प के निर्माण, उसकी विशिष्टता और बुनकरों की कार्यप्रणाली का अवलोकन करेगा। उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार का साझा उद्देश्य इस अनूठी कला को विश्व स्तर पर नई पहचान दिलाना तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्थापित करना है, जिससे बुनकरों की आय बढ़ सके और इस पारंपरिक शिल्प का संरक्षण सुनिश्चित हो।

बुनकरों का नया उत्साह जीआई टैग मिलने से बुनकरों में भी नया उत्साह है। उनका कहना है कि लंबे समय से वे इस कला को जीवित रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अब उम्मीद है कि देश-विदेश से अधिक ऑर्डर मिलेंगे, बावन बूटी की साड़ियों और अन्य उत्पादों की मांग बढ़ेगी तथा नई पीढ़ी भी इस पारंपरिक बुनकरी से जुड़ने के लिए प्रेरित होगी। बुनकरों का कहना है कि यदि विपणन, डिजाइन विकास और प्रशिक्षण के क्षेत्र में लगातार सरकारी सहयोग मिलता रहा तो बसवन बिगहा के करघों की पुरानी रौनक लौटेगी और नालंदा की यह ऐतिहासिक शिल्पकला विश्व बाजार में अपनी अलग पहचान स्थापित करेगी。