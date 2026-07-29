Biharsharif News: प्रसिद्ध लंगोट मेला बुधवार से शुरू हुआ, जिसमें श्रद्धालु बिहार के विभिन्न कोनों से आकर बाबा मणिराम की पूजा कर रहे हैं। 8 दिनों तक श्रद्धालुओं की भीड़ रहेगी। डीएम और एसपी ने लंगोट अर्पित कर मेले का उद्घाटन किया। यह मेला 1952 से चल रहा है और यहां के प्रमुख मंदिर में लंगोट चढ़ाने की परंपरा है।

Biharsharif News: प्रसिद्ध लंगोट मेला शुरू, बाबा मणिराम के दरबार में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब 8 दिनों तक समाधि स्थल पर बिहार के कोने-कोने से पहुंचेंगे श्रद्धालु डीएम व एसपी ने लंगोट अर्पित कर मेले का किया विधिवत उद्घाटन फोटो बाबा01 - बाबा मणिराम के दरबार में बुधवार को लंगोट अर्पण करतीं डीएम उदिता सिंह, एसपी भरत सोनी व अन्य। बाबा02- माथे पर पूजा की थाल लेकर बाबा मणिराम के दरबार में जातीं डीएम उदिता सिंह, एसपी भरत सोनी व अन्य। बिहारशरीफ, कार्यालय प्रतिनिधि। आषाढ़ पूर्णिमा बुधवार से शहर के प्रसिद्ध बाबा मणिराम अखाड़ा (पिसत्ता घाट) में आठ दिवसीय ऐतिहासिक लंगोट मेले का भव्य आगाज हुआ। इसी के साथ बाबा के समाधि स्थल पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। सूबे के कोने-कोने से भक्तजन बाबा का आशीर्वाद पाने पहुंचने लगे हैं। 06 अगस्त तक भक्तों का तांता लगा रहेगा। चली आ रही परंपरा के अनुसार, डीएम उदिता सिंह और एसपी भारत सोनी ने बाबा के दरबार में सबसे पहले लंगोट अर्पित कर पूजा-अर्चना की और मेले का विधिवत उद्घाटन। जिले में अमन-चैन व समृद्धि की कामना की। इसी के साथ मणिबाबा के जयघोष से पूरा शहर गुंजायमान हो उठा। हर तरफ भक्ति का माहौल है।

यहां चढ़ता है लंगोट इसबार मंदिर का मुख्य द्वार नया बनाया गया है, जिसके ऊपर एक भव्य नवग्रह गुंबज का निर्माण किया गया है, जो मंदिर की भव्यता में चार चांद लगा रहा है। इसके अलावा, मेले में मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार के झूले भी लगाए गए हैं। बड़ी संख्या में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए न्यास समिति की ओर से ठहरने की विशेष व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरे मेला क्षेत्र में 15 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके साथ ही, सम्पूर्ण मेला परिसर को आकर्षक लाइटों से सजाया गया है, जिससे शाम के समय अद्भुत छटा देखने को मिल रही है।

दुनिया का अनोखा मंदिर दुनिया का अनोखा मंदिर, जहां चढ़ता है लंगोट: बाबा मणिराम अखाड़ा न्यास समिति के उपाध्यक्ष अमरकांत भारती ने बताया कि यह दुनिया का पहला ऐसा मंदिर है, जहां पारंपरिक प्रसाद या राग-भोग के बजाय बाबा को लंगोट अर्पित किया जाता है। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि बाबा ने कुश्ती को अपनी साधना का माध्यम बनाया था। उनका स्पष्ट संदेश था कि मनुष्य का स्वच्छ मन होगा, तभी स्वस्थ तन होगा। स्वस्थ तन के लिए स्वच्छ मन की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से ही बाबा को लंगोट चढ़ाने की यह अनूठी परंपरा सदियों से चली आ रही है।

1952 से लग रहा है भव्य मेला 1952 से लग रहा है भव्य मेला: वैसे तो बाबा के दरबार में सदियों से लोग आते रहे हैं। लेकिन, मेले की विधिवत शुरुआत 06 जुलाई 1952 को नालंदा के तत्कालीन उत्पाद निरीक्षक कपिलदेव प्रसाद के प्रयास से हुई थी। कहा जाता है कि उन्हें पांच पुत्रियां थीं, और बाबा की कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। तब से हर साल आषाढ़ पूर्णिमा से यह मेला लगता है। मान्यता है कि यहां सच्चे मन से मांगी गई मुराद जरूर पूरी होती है।

बाबा का इतिहास अयोध्या से यहां पधारे थे बाबा: मान्यता है कि बाबा मणिराम 1238 ई. में अयोध्या से चलकर यहां आए थे। पंचाने नदी के पिस्ता घाट को अपना पूजा स्थल बनाया था, जो वर्तमान में अखाड़ा पर के नाम से प्रसिद्ध है। बाबा जंगल में रहकर मां भगवती की पूजा करने लगे और लोगों को कुश्ती भी सिखाते थे। 1300 ई. में उन्होंने यहीं जीवित समाधि ली थी। उन्होंने स्वस्थ मन के लिए स्वस्थ तन का उपदेश देते हुए कुश्ती के अखाड़े का निर्माण कराया था।

देश के दिग्गज भी पहुंचे हैं देश के कई दिग्गज टेक चुके हैं माथा: बाबा मणिराम के दरबार में लंगोट चढ़ाकर मनोकामना मांगने वालों में देश की कई बड़ी हस्तियां शामिल रही हैं। इनमें पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज नेता शामिल हैं।