Biharsharif News: महाभारतकालीन है बाबा सिद्धनाथ मंदिर, 600 सीढ़ियां चढ़कर पूरी होती है हर मुराद
Biharsharif News: महाभारतकालीन बाबा सिद्धनाथ मंदिर राजगीर के वैभारगिरि पर्वत पर स्थित है। यहां श्रद्धालुओं को 600 सीढ़ियां चढ़ने के बाद बाबा का दर्शन मिलता है। यह मंदिर मगध साम्राज्य के समय से जुड़ा है, जिसे राजा बृहद्रथ ने स्थापित किया था। सावन में कांवरियों का जलाभिषेक करने का विशेष महत्व है।
Biharsharif News: सावन03 राजगीर : महाभारतकालीन है बाबा सिद्धनाथ मंदिर, 600 सीढ़ियां चढ़कर पूरी होती है हर मुराद राजगीर के वैभारगिरि पर्वत पर है प्राचीन मंदिर, देवघर से लौटकर कांवरिए करते हैं जलाभिषेक मगध सम्राट जरासंध के पिता बृहद्रथ ने की थी स्थापना, आज भी मौजूद है वोलवाडोव सरोवर फोटो Baba Siddhnath - राजगीर के वैभारगिरि पर्वत पर स्थित बाबा सिद्धनाथ का ऐतिहासिक मंदिर। राजगीर, निज संवाददाता। पर्यटक नगरी राजगीर के पांचवे पर्वत वैभारगिरि की चोटी पर स्थित महाभारतकालीन बाबा सिद्धनाथ महादेव का मंदिर शिवभक्तों की अगाध आस्था का केंद्र है।
जल चढ़ाने की परंपरा
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