Biharsharif News: खरीदी जाएगी 12 सौ स्ट्रीट लाइट, जल्द शुरू होंगे नाली-गली का काम
Biharsharif News: हिलसा नगर परिषद के बोर्ड की बैठक में मुख्य पार्षद धनंजय कुमार ने शहर के विकास और नागरिक सुविधाओं पर चर्चा की। 1200 स्ट्रीट लाइट खरीदने का प्रस्ताव पारित किया गया। सभी वार्डों में नाली-गली योजना और पेयजल आपूर्ति को सुचारु बनाए रखने पर सहमति बनी।
Biharsharif News: खरीदी जाएगी 12 सौ स्ट्रीट लाइट, जल्द शुरू होंगे नाली-गली का काम हिलसा नप बोर्ड की बैठक में नगर विकास और जनसुविधा पर हुई चर्चा फोटो : 01हिलसा02 : हिलसा नगर परिषद सभागार में शनिवार को बोर्ड की बैठक में मुख्य पार्षद धनंजय कुमार व अन्य। हिलसा, निज प्रतिनिधि।
नगर परिषद की बैठक
हिलसा नगर परिषद बोर्ड की बैठक में शनिवार को मुख्य पार्षद धनंजय कुमार ने वार्ड पार्षदों के साथ शहर के विकास और नागरिक सुविधाओं को बेहतर करने पर चर्चा की व कई प्रस्ताव पर मुहर लगी। सबसे अहम निर्णय नगर क्षेत्र के लिए 1200 स्ट्रीट लाइट की खरीद का प्रस्ताव रहा। इससे सभी वार्डों में प्रकाश व्यवस्था मजबूत होगी। सभी वार्डों में नई विकास योजनाएं शुरू करने, लंबित निर्माण कार्यों को तय समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा कराने तथा कार्यों की नियमित निगरानी करने का निर्णय लिया गया। पदाधिकारियों और संवेदकों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने को कहा गया। नगर परिषद ने सभी वार्डों में शीघ्र नाली-गली योजना का काम शुरू कराने तथा पेयजल आपूर्ति को सुचारु बनाए रखने के लिए पंप ऑपरेटर की व्यवस्था पर भी सहमति बनी। मुख्य पार्षद धनंजय कुमार ने कहा कि नगर परिषद नागरिकों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने और शहर के समग्र विकास किया जाएगा। सशक्त स्थायी समिति की सदस्य वार्ड पार्षद तबस्सुम प्रवीण ने वार्ड संख्या 11 में आठ माह से बंद नल-जल योजना का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कई बार आवेदन देने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने शीघ्र जलापूर्ति बहाल कराने और विकास योजनाओं में तेजी लाने की मांग की। बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी रविशंकर कुमार, उप मुख्य पार्षद दुर्गा देवी व अन्य मौजूद थे। (हिलसा से मनीष कुमार)
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