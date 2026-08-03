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Biharsharif News: अधेड़ की मौत के बाद सड़क जाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: सड़क पार करने के दौरान आये हाइवा की चपेट में अधेड़ की मौत के बाद सड़क जाम अधेड़ की मौत के बाद सड़क जाम

Biharsharif News: अधेड़ की मौत के बाद सड़क जाम

Biharsharif News: सड़क पार करने के दौरान आये हाइवा की चपेट में नगरनौसा बस स्टैंड के पास हुआ हादसा फोटो : नगरनौसा जाम-नगरनौसा बस स्टैंड के पास सोमवार को सड़क जाम करते लोग। नगरनौसा, निज संवाददाता।

हादसे की जानकारी

स्थानीय बाजार के बस स्टैंड के पास सोमवार को सड़क पार करने के दौरान एक अधेड़ हाइवा की चपेट में आ गये। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गयी। मृतक बाजार निवासी 55 वर्षीय आस मोहम्मद थे। मौत के बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। ग्रामीण, पीड़ित परिवार को तुरंत मुआवजा देने की मांग कर रहे थे। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा-बुझाकर जाम हटवाया। करीब आधे घंटे तक यातायात पूरी तरह से बाधित रहा। लोगों ने बताया कि सड़क पार कर रहे अधेड़ को तेज रफ्तार हाइवा ने कुचल दिया। स्थानीय लोगों ने अधेड़ को अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किया। तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।

ग्रामीणों की प्रतिक्रिया

इधर, भीड़ ने भाग रहे हाइवा चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। गाड़ी भी जब्त हो गयी। इसके बाद लोगों ने सड़क जाम कर दी। जाम की सूचना पर थानाध्यक्ष शशिरंजन कुमार मिश्रा दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे। काफी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात किया गया। काफी समझाने के बाद लोग जाम हटाने के लिए तैयार हुए। थानाध्यक्ष ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया गया है। गाड़ी व चालक को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। (नगरनौसा से रजनीकांत)

प्रश्न और उत्तर

हादसे में मरने वाले की उम्र क्या थी?
हादसे में मरने वाले की उम्र 55 वर्ष थी।
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