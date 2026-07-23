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Biharsharif News: 32 महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य जांच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: रोटरी क्लब ने शेखपुरा के एक निजी अस्पताल में 32 महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य जांच की। कार्यक्रम का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और नवजातों की देखरेख तथा पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। इस अवसर पर कई डॉक्टर और समाज के सदस्य उपस्थित थे।

Biharsharif News: 32 महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य जांच

Biharsharif News: 32 महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य जांच शेखपुरा, हिन्दुस्तान संवाददाता। रोटरी क्लब ऑफ शेखपुरा सेंट्रल द्वारा बरबीघा के एक निजी अस्पताल में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुधार के लिए जागरूकता कार्यक्रम किया गया। 32 महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य जांच की गयी। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और नवजातों की सही देखरेख, पोषण तथा स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति समाज को जागरूक करना था। मौके पर डॉ. मुनेश्वर प्रसाद, डॉ. केएमपी सिंह, संजय कुमार, प्रिंस पीजे, शंभू प्रसाद मंडल, डॉ. आनंद आदि मौजूद थे। (शेखपुरा से संजय कुमार मेहता)

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