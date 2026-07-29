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Biharsharif News: सरमेरा में गुरु पूर्णिमा पर कार्यक्रम

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हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: सरमेरा, निज संवाददाता। प्रखंड के विभिन्न मंदिरों में बुधवार को धूमधाम से गुरु पूर्णिमा मनी। लोगों ने गुरुओं का आदर सत्कार कर उनसे आशीर्वाद लिए। बढ़िया ठाकुरबाड़ी में मुख्य पार्षद सन्नी कुमार ने कहा कि...

Biharsharif News: सरमेरा में गुरु पूर्णिमा पर कार्यक्रम

Biharsharif News: सरमेरा, निज संवाददाता। प्रखंड के विभिन्न मंदिरों में बुधवार को धूमधाम से गुरु पूर्णिमा मनी। लोगों ने गुरुओं का आदर सत्कार कर उनसे आशीर्वाद लिए। बढ़िया ठाकुरबाड़ी में मुख्य पार्षद सन्नी कुमार ने कहा कि गुरु का स्थान सर्वोपरी है। मलावां शिवालय में आयोजित कार्यक्रम में जदयू नेता विजय प्रसाद ने गुरु शिष्य के संबंधों पर चर्चा की। मोके पर वार्ड पार्षद त्रिपुरारी सिंह, नगर पैक्स प्रबंधक मनीष कुमार, वार्ड पार्षद मनोज कुमार, भरत कुमार, रंजय कुमार व अन्य मौजूद थे। (सरमेरा से श्यामदेव सिंह यादव)

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