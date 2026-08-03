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Biharsharif News: खांडपर पहाड़ : चार दिवसीय रामधुनी यज्ञ का भव्य आगाज आज से

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: खांडपर पहाड़ पर आज से चार दिवसीय रामधुनी यज्ञ का भव्य आगाज होगा। कलश यात्रा सुबह निकलेगी और नगर भ्रमण करते हुए यज्ञ स्थल पहुंचेगी। यज्ञ में कई साधु-संत और प्रवचनकर्ता शामिल होंगे, और सभी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं।

Biharsharif News: खांडपर पहाड़ : चार दिवसीय रामधुनी यज्ञ का भव्य आगाज आज से

Biharsharif News: खांडपर पहाड़ : चार दिवसीय रामधुनी यज्ञ का भव्य आगाज आज से सुबह में निकलेगी कलश यात्रा, नगर भ्रमण करते हुए यज्ञ स्थल पहुंचेगी यात्रा श्रद्धालुओं के लिए पूरे पहाड़ को रोशनी से किया गया जगमग शेखपुरा, हिन्दुस्तान संवाददाता। शहर के खांडपर पहाड़ पर मंगलवार से चार दिवसीय ऐतिहासिक रामधुनी यज्ञ की भव्य शुरुआत होने जा रही है। इस धार्मिक अनुष्ठान को लेकर शहरवासियों में उत्साह है।

यज्ञ की शुरुआत

यज्ञ का विधिवत शुभारंभ मंगलवार की सुबह विशाल कलश यात्रा के साथ किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। आयोजकों ने बताया कि कलश यात्रा खांडपर पहाड़ से शुरू होकर सबसे पहले पटेल चौक पहुंचेगी। वहां ऐतिहासिक दाल कुआं से कलशों में पवित्र जल भरा जाएगा। इसके बाद यह यात्रा भिट्ठा और कटरा चौक होते हुए नगर भ्रमण करेगी और अंत में वापस पहाड़ स्थित यज्ञ स्थल पर पहुंचकर संपन्न होगी। आयोजन समिति के गुड्डू कुमार और लड्डू कुमार ने बताया कि चार दिवसीय महायज्ञ में दूसरे राज्यों से कई साधु-संत और प्रवचनकर्ता पधार रहे हैं।

व्यवस्थाओं की तैयारी

उनके द्वारा प्रतिदिन संगीतमय रामकथा और प्रवचन का रसपान कराया जाएगा, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय रहेगा। व्यवस्थाएं चाक-चौबंद यज्ञ में भाग लेने वाले हजारों श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए व्यापक तैयारियां की गई हैं। पूरे खांडपर पहाड़ को आकर्षक रंग-बिरंगी रोशनी से जगमग कर दिया गया है। इसके अलावा, गर्मी को देखते हुए पेयजल की भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। बता दें कि पहाड़ पर हर साल आयोजित होने वाले इस यज्ञ में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। (शेखपुरा से संजय कुमार मेहता)

सामान्य प्रश्न

रामधुनी यज्ञ कब से शुरू हो रहा है?
रामधुनी यज्ञ मंगलवार से शुरू हो रहा है।
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