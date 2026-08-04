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Biharsharif News: चार दिवसीय रामधुनी यज्ञ का आगाज, गाजे-बाजे के साथ निकली कलश यात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: शेखपुरा में चार दिवसीय रामधुनी यज्ञ का शुभारंभ हुआ, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। भक्तिमय माहौल में गाजे-बाजे के साथ श्रद्धालु नगर भ्रमण करते हुए यज्ञ स्थल पहुंचे। आयोजन में साधु-संत और प्रवचनकर्ता भाग लेंगे और भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा।

Biharsharif News: चार दिवसीय रामधुनी यज्ञ का आगाज, गाजे-बाजे के साथ निकली कलश यात्रा

Biharsharif News: चार दिवसीय रामधुनी यज्ञ का आगाज, गाजे-बाजे के साथ निकली कलश यात्रा सिर पर कलश लिए सैकड़ों महिलाओं ने किया नगर भ्रमण रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगाया खांडपर पहाड़, जयकारों से भक्तिमय माहौल फोटो 04 शेखपुरा 02 - शेखपुरा में रामधुनी यज्ञ के शुभारंभ के मौके पर मंगलवार को निकाली गई भव्य कलश यात्रा में शामिल श्रद्धालु । शेखपुरा, हिन्दुस्तान संवाददाता। शहर के ऐतिहासिक खांडपर पहाड़ पर मंगलवार से चार दिवसीय भव्य रामधुनी यज्ञ की विधिवत शुरुआत हो गई। महायज्ञ के शुभारंभ अवसर पर सुबह गाजे-बाजे और हाथी-घोड़े के साथ एक विशाल कलश यात्रा निकाली गई, जिसने पूरे शहर के माहौल को भक्तिमय कर दिया। पहाड़ स्थित यज्ञ स्थल से सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु सिर पर मंगल कलश धारण कर निकलीं।

साधु-संतों के प्रवचन से बहेगी ज्ञान की गंगा:

शोभायात्रा सबसे पहले पटेल चौक पहुंची। वहां से ऐतिहासिक दाल कुआं पहुंचकर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कलशों में पवित्र जल भरा गया। इसके बाद यह कलश यात्रा भिट्ठा और कटरा चौक होते हुए नगर भ्रमण करते हुए वापस खांडपर पहाड़ स्थित यज्ञ स्थल पर पहुंचकर संपन्न हुई। पूरे मार्ग में जय श्रीराम के उद्घोष गूंजते रहे। साधु-संतों के प्रवचन से बहेगी ज्ञान की गंगा: आयोजन समिति के गुड्डू कुमार, बंटी कुमार, धीरज साव सहित अन्य सदस्यों ने बताया कि चार दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान में दूसरे राज्यों से साधु-संत और प्रवचनकर्ता पधारे हैं। उनके द्वारा प्रतिदिन संगीतमय रामकथा का वाचन किया जाएगा। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद श्रद्धालुओं के लिए एक विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। महायज्ञ में शामिल होने वाले हजारों श्रद्धालुओं की सुविधा और उत्साह को देखते हुए पूरे खांडपर पहाड़ को आकर्षक रंग-बिरंगी रोशनी से जगमग कर दिया गया है। पहाड़ पर मेले जैसा उल्लासपूर्ण माहौल बना हुआ है। (शेखपुरा से संजय कुमार मेहता)

निर्धारित प्रश्नक उत्तर

रामधुनी यज्ञ कब शुरू हुआ था?
रामधुनी यज्ञ मंगलवार को चार दिवसीय कार्यक्रम के रूप में शुरू हुआ।
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