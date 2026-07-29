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Biharsharif News: अहियापुर: मां महारानी मंदिर के नव निर्माण को निकाली गई भव्य कलश यात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: अहियापुर: मां महारानी मंदिर के नव निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के लिए भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इसमें सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया और धार्मिक माहौल बना। प्रसिद्ध पुरोहित कृष्णानंद महाराज रामकथा सुनाएंगे, जिसके बाद विशाल भंडारा होगा।

Biharsharif News: अहियापुर: मां महारानी मंदिर के नव निर्माण को निकाली गई भव्य कलश यात्रा

Biharsharif News: अहियापुर: मां महारानी मंदिर के नव निर्माण को निकाली गई भव्य कलश यात्रा प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व सैकड़ों महिलाओं ने लिया हिस्सा, भक्तिमय हुआ माहौल काशी के पुरोहित कृष्णानंद महाराज सुनाएंगे रामकथा, अंत में होगा विशाल भंडारा फोटो शेखपुरा मंदिर : अहियापुर में मां महारानी मंदिर निर्माण के उपलक्ष्य में निकाली गई कलश यात्रा में शामिल श्रद्धालु । शेखपुरा, हिन्दुस्तान संवाददाता। शहर के अहियापुर मोहल्ले में मां महारानी मंदिर के नवनिर्माण और प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य कलश यात्रा निकाली गयी।

धार्मिक अनुष्ठान का माहौल

धार्मिक अनुष्ठान से पूरे इलाके का माहौल पूरी तरह से भक्तिमय हो गया है। मंदिर परिसर से सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु महिलाएं सिर पर कलश रखकर निकलीं। गाजे-बाजे और माता के जयकारों के साथ निकली पवित्र यात्रा शहर के डीएम हाई स्कूल होते हुए सुकन साव पोखर (तालाब) पहुंची। वहां वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच महिलाओं ने कलश में पवित्र जल भरा और पुनः कतारबद्ध होकर मंदिर परिसर लौटीं।

रामकथा का आयोजन

काशी के विद्वान पुरोहित करेंगे रामकथा: आयोजन समिति से जुड़े सृष्टि सर्जन, सुधीर कुमार और मनोहर कुमार ने बताया कि मंदिर में प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत भव्य रामकथा का आयोजन किया जाएगा। इस पुनीत कार्य के लिए काशी (वाराणसी) से प्रसिद्ध पुरोहित कृष्णानंद महाराज पधारे हैं, जिनके मुखारविंद से श्रद्धालु रामकथा का रसपान करेंगे।

श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था

श्रद्धालुओं के लिए मुकम्मल व्यवस्था: आयोजकों ने बताया कि कथा के समापन पर भजन-कीर्तन और सत्संग होगा, जिसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन कर श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। भीषण गर्मी और उमस को देखते हुए श्रद्धालुओं के लिए पेयजल और पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की गई है। (शेखपुरा से संजय कुमार मेहता)

常见问题

इस कलश यात्रा में कितनी महिलाओं ने भाग लिया?
सैकड़ों महिलाओं ने कलश यात्रा में भाग लिया।
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