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Biharsharif News: चेवाड़ा: अधिकारियों की मनमानी से भड़के सफाईकर्मी गये हड़ताल पर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: चेवाड़ा में सफाईकर्मी नगर पंचायत अधिकारियों की मनमानी से नाराज होकर हड़ताल पर चले गए हैं। धरने के दौरान उन्होंने मुख्य गेट के पास प्रवेश रोका और अपनी मांगों को पूरा करने की चेतावनी दी। प्रमुख मांगों में समय पर वेतन भुगतान और सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराना शामिल है।

Biharsharif News: चेवाड़ा: अधिकारियों की मनमानी से भड़के सफाईकर्मी गये हड़ताल पर

Biharsharif News: चेवाड़ा: अधिकारियों की मनमानी से भड़के सफाईकर्मी गये हड़ताल पर नाराज कर्मियों ने कार्यालय के मुख्य गेट के पास दिया धरना, प्रवेश पर लगाई रोक शहर की सफाई व्यवस्था चरमराई, जगह-जगह लगा पसरे लगा कूड़ा-कचरा फोटो चेवाड़ा01 - चेवाड़ा नगर पंचायत कार्यालय के निकट बुधवार को प्रदर्शन करते आक्रोशित सफाईकर्मी। चेवाड़ा, निज संवाददाता। नगर पंचायत के अधिकारियों की मनमानी से नाराज सफाईकर्मी बुधवार से बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं। सुबह नौ बजे नाराज सफाईकर्मियों ने नगर पंचायत कार्यालय के मुख्य गेट पर जमा हो गए। इस दौरान कार्यालय खोलने आए कर्मचारियों को अंदर जाने से रोक दिया और उन्हें खदेड़ दिया।

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सरकारी अधिकारी की मनमानी

सफाईकर्मियों का उग्र रूप देखकर कर्मियों ने वहां से हटने में ही अपनी भलाई समझी। आक्रोशित कर्मचारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जब तक उनकी जायज मांगें पूरी नहीं होती, वे न तो काम पर लौटेंगे और न ही नगर पंचायत कार्यालय का ताला खुलने देंगे। बिना सुविधाओं के जानवरों की तरह लिया जा रहा काम हड़ताल पर डटे सुरेंद्र डोम, रोहित केवट, पिंकी कुमारी, बुद्ध डोम, मोहन रजक, मुमताज मांझी, ललन कुमार, सविता देवी, विनोद साव व अन्य सफाईकर्मियों ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि न तो समय पर मानदेय दिया जाता है और न ही बुनियादी सुविधाएं। जाड़े में ठिठुर कर और बरसात में भींग कर काम करने के बावजूद उन्हें न तो ठंड से बचने के लिए जैकेट दी गई है और न ही रेनकोट।

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सफाईकर्मियों की प्रमुख मांगें

सफाईकर्मियों की प्रमुख मांगें: वेतन भुगतान की एक निश्चित तारीख तय की जाए और ससमय भुगतान हो। हाल ही में बेवजह काम से निकाले गए चार सफाईकर्मियों को तुरंत वापस लिया जाए। सभी कर्मचारियों का पीएफ काटा जाए और उसका लाभ दिया जाए। मौसम के अनुकूल आवश्यक सुरक्षा उपकरण (जैकेट, रेनकोट आदि) मुहैया कराए जाएं। चार माह में चौथी हड़ताल : पिछले चार महीनों में सफाईकर्मियों की यह चौथी हड़ताल है। लगातार काम बंद रहने से शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। जगह-जगह कूड़े का अंबार लग गया है। आम लोगों को फजीहत झेलनी पड़ रही है। (चेवाड़ा से संजीव कुमार)

सामान्य प्रश्न

सफाईकर्मियों की हड़ताल का कारण क्या है?
नगर पंचायत के अधिकारियों की मनमानी के कारण सफाईकर्मियों ने हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है।
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