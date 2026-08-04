Biharsharif News: बिहारशरीफ के सफाईकर्मियों ने स्थायी नियुक्ति व समान काम के बदले समान वेतन की मांग के लिए आक्रोश मार्च निकाला। यह प्रदर्शन छठे दिन भी जारी रहा, जिसमें सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। महासंघ के जिलाध्यक्ष ने समस्याओं की अनदेखी पर चिंता जताते हुए कहा कि हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक मांगे नहीं मानी जातीं।

Biharsharif News: थाली-लोटा लेकर निकले सड़कों पर, सफाईकर्मियों ने किया प्रदर्शन स्थायी नियुक्ति व समान काम के बदले समान वेतन की मांग पर निकाला आक्रोश मार्च अंबेर चौक से नगर निगम कार्यालय तक गूंजे नारे, छठे दिन भी रहे हड़ताल पर कर्मचारी महासंघ ने चेताया- मांगें पूरी होने तक आंदोलन रहेगा जारी फोटो : आक्रोश मार्च : बिहारशरीफ रांची रोड पर मंगलवार को मांगों को लेकर प्रदर्शन करते बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष विक्की कुमार व अन्य। बिहारशरीफ, निज संवाददाता। बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ से जुड़े बिहारशरीफ नगर निगम के सफाईकर्मियों ने मंगलवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर थाली-लोटा बजाते हुए आक्रोश मार्च निकाला।

आंदोलन का कारण स्थायी नियुक्ति, समान काम के बदले समान वेतन, समय पर वेतन भुगतान, लंबित पीएफ की राशि जमा करने, जीवन बीमा और ठेका व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर सफाईकर्मियों का आंदोलन छठे दिन भी जारी रहा। यह आक्रोश मार्च अंबेर चौक से शुरू होकर अस्पताल चौक, भरावपर, पुलपर होते हुए नगर निगम कार्यालय पहुंचा। इस दौरान सफाईकर्मियों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां और थाली-लोटा लिए कर्मियों ने कहा कि वर्षों से नियमित प्रकृति का कार्य करने के बावजूद उन्हें स्थायी कर्मियों जैसी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं।

महासंघ का बयान समस्याओं की हो रही अनदेखी, नहीं चलेगा बहाना : महासंघ के जिलाध्यक्ष विक्की कुमार ने कहा कि सफाईकर्मी शहर की स्वच्छता व्यवस्था की रीढ़ हैं, लेकिन उनकी समस्याओं की लगातार अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार उनकी जायज मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेती, तब तक हड़ताल और आंदोलन जारी रहेगा। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था में कार्यरत कर्मियों का आर्थिक और सामाजिक शोषण हो रहा है। उन्होंने कहा यदि शीघ्र समाधान नहीं निकला, तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा।

प्रदर्शन में शामिल कर्मी इस आक्रोश मार्च में करण कुमार, अनिता कुमारी, मनोज दास, शंकर कुमार, हीरा रविदास, वीरेंद्र रविदास, जीतन रविदास, प्रेम रविदास, संजय कुमार, शिवा कुमार, सिकंदर रविदास समेत दर्जनों सफाईकर्मी शामिल थे। (बिहारशरीफ से कुमार कौशलेंद्र)