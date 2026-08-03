Biharsharif News: आर्थिक अपराध इकाई ने तेलमर से ठग को दबोचा
Biharsharif News: टावर लगाने के नाम पर ठगी करने का है आरोपित आर्थिक अपराध इकाई ने तेलमर से ठग को दबोचा आर्थिक अपराध इकाई ने तेलमर से ठग को दबोचा
Biharsharif News: टावर लगाने के नाम पर ठगी करने का है आरोपित बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने तेलमर ओपी क्षेत्र के तेलमर गांव में स्थानीय पुलिस की मदद से छापेमारी कर एक ठग को दबोच लिया। उसके खिलाफ टॉवर लगाने के नाम पर यूपी के एक युवक से करीब 50 हजार रुपये ठगने का आरोप है। मामला वर्ष 2017 का है। इकाई की पटना शाखा की ओर से जारी किये प्रेस बयान के नाम पर आरोपित ने फर्जी कंपनी बनायी थी। टावर लगाने के नाम पर ठगी की। पीड़ित ने मेल के माध्यम से 13 मई 2017 को इकाई में शिकायत की थी।
इस मामले में न्यायालय के आदेश पर पीड़ित को ठगी की रकम लौटायी जा चुकी है। काफी दिनों से फरार चल रहे आरोपित को गुप्त सूचना पर गिरफ्तार कर कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया गया है। (बिहारशरीफ से अमित कुमार)
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