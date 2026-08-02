Biharsharif News: रिवाइज : करंट से झुलसे 4 लोग, किशोर की मौत के बाद सदर अस्पताल में हंगामा
Biharsharif News: बिहार थाना क्षेत्र के थवई मोहल्ले में करंट लगने से मां और दो बेटों सहित चार लोग झुलस गए। इलाज के दौरान एक किशोर की मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने डॉक्टरों पर आरोप लगाते हुए सदर अस्पताल में हंगामा किया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस भेजी गई।
Biharsharif News: करंट से झुलसे 4 लोग, किशोर की मौत के बाद सदर अस्पताल में हंगामा बिहार थाना क्षेत्र के थवई मोहल्ले में हुई घटना पुलिस ने सदर अस्पताल पहुंचकर स्थिति को किया नियंत्रित
घटना का विवरण
फोटो करंट हंगामा : बिहार शरीफ सदर अस्पताल में रविवार की शाम में लोगों की भीड़। बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। बिहार थाना क्षेत्र के थवई मोहल्ले में रविवार की देर शाम करंट की चपेट में आकर मां और उसके दो बेटे समेत चार लोग झुलस गए। बाद में इलाज के दौरान एक किशोर की मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही गुस्साए परिजनों ने सदर अस्पताल में हंगामा किया। हंगामा की सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझकर शांत करवाया। मृतक की पहचान 24 साल के मो, फिरोज के रूप में की गई है। थवई मोहल्ले में घरों के छज्जे के बेहद करीब से 11 हजार वोल्ट का तार गुजरा हुआ है। मो. महताब का बेटा सागर छत के पास बैठा हुआ था। सागर ने बताया कि अचानक उसका हाथ तार की तरफ चला गया और वह हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया। सागर का बायां हाथ पूरी तरह से झुलस गया और उसकी उंगलियां कट गई हैं। घायल महिला रौशन खातून ने बताया कि सागर को करंट से तड़पता देख वह उसे बचाने दौड़ीं। इसके बाद उनके तीन बेटे फिरोज और राजा व एक अन्य पुत्र भी किशोर की जान बचाने के प्रयास में वहां पहुंचे और एक-एक कर वे सभी करंट के झटके से झुलस गए। इलाज के दौरान फिरोज की मौत हो गई। मोहल्ले के लोग तुरंत हरकत में आए। उन्होंने दौड़कर ट्रांसफार्मर के पास से बिजली की सप्लाई काट दी। आनन-फानन में सभी घायलों को इलाज के लिए बिहारशरीफ सदर अस्पताल ले गये। मौत की खबर मिलते ही परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों पर इलाज नहीं करने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। करीब एक घंटे तक अस्पताल में अफरातफरी का माहौल रहा। हंगामे और बवाल की सूचना मिलते ही सदर डीएसपी वन के नेतृत्व में बिहार और लहेरी थाना की पुलिस तुरंत सदर अस्पताल पहुंची। वहीं भारी संख्या में पुलिस बल भी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तैनात है।
प्रश्न और उत्तर
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।