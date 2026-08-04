Biharsharif News: चल रहा काम, जल्द होगा समाधान :
Biharsharif News: शेखपुरा नगर परिषद के सफाई निरीक्षक आशुतोष कुमार सिंह ने कहा कि बारिश के बाद कटरा बाजार और आसपास के मोहल्लों में जलभराव की समस्या हो गई है। कर्मचारियों द्वारा पानी निकालने का काम चल रहा है और जल्द ही इस समस्या का समाधान होगा।
Biharsharif News: चल रहा काम, जल्द होगा समाधान : शेखपुरा नगर परिषद के सफाई निरीक्षक आशुतोष कुमार सिंह का कहना है कि नालों की सफाई करायी गयी थी। बारिश के बाद कटरा बाजार और आसपास के मोहल्लों से भी पानी का दबाव अधिक बनने से सदर अस्पताल परिसर में जलभराव की समस्या उत्पन्न हुई है। पानी निकालने के लिए कर्मी लगे हैं। जल्द समस्या का समाधान हो जाएगा।
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