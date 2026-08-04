Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Biharsharif News: चल रहा काम, जल्द होगा समाधान :

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
Follow us on Google News
share

Biharsharif News: शेखपुरा नगर परिषद के सफाई निरीक्षक आशुतोष कुमार सिंह ने कहा कि बारिश के बाद कटरा बाजार और आसपास के मोहल्लों में जलभराव की समस्या हो गई है। कर्मचारियों द्वारा पानी निकालने का काम चल रहा है और जल्द ही इस समस्या का समाधान होगा।

Biharsharif News: चल रहा काम, जल्द होगा समाधान :

Biharsharif News: चल रहा काम, जल्द होगा समाधान : शेखपुरा नगर परिषद के सफाई निरीक्षक आशुतोष कुमार सिंह का कहना है कि नालों की सफाई करायी गयी थी। बारिश के बाद कटरा बाजार और आसपास के मोहल्लों से भी पानी का दबाव अधिक बनने से सदर अस्पताल परिसर में जलभराव की समस्या उत्पन्न हुई है। पानी निकालने के लिए कर्मी लगे हैं। जल्द समस्या का समाधान हो जाएगा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rain Biharsharif News Biharsharif Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Bankipur Election Result LIVE, Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।