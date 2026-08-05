Biharsharif News: मैजिक वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत

Biharsharif News: हिलसा के पश्चिमी बाइपास पर गराईं बिगहा गांव के पास हुआ हादसा ससुराल जाने के लिए बाइक लेकर घर से निकला था युवक फोटो : हिलसा01-हिलसा पश्चिमी बाइपास पर बुधवार को हादसे के बाद लोगों की भीड़। हिलसा, निज प्रतिनिधि। शहर के पश्चिमी बाइपास पर बुधवार को गराईं बिगहा गांव के पास मैजिक वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गयी।

हादसे की जानकारी

पुलिस की कार्रवाई

मृतक की पहचान मियां बिगहा गांव निवासी रामनिवास सिंह के 35 वर्षीय पुत्र रविन्द्र कुमार उर्फ बंटी के रूप में की गयी है। परिजनों की मानें तो वह अपनी ससुराल जाने के लिए बाइक लेकर घर से निकला था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि युवक हिलसा से एकंगरसराय की ओर जा रहा था। इसी दौरान सामने से आ रहे वाहन से टक्कर हो गयी। हादसे के बाद चालक फरार हो गया।इधर, टक्कर से बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गयी। युवक की मौके पर ही मौत हो गयी। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को लेकर अनुमंडलीय अस्पताल गयी। यहां मृतक की पहचान हुई। उसकी पत्नी ने बताया कि दोपहर में वह अपनी ससुराल खड्डी-लोदीपुर गांव जाने के लिए बाइक लेकर निकला था। शाम को मौत की सूचना मिली। थानाध्यक्ष चंद्रभानू ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया गया है। दोनों वाहनों को जब्त कर लिया गया है। (हिलसा से मनीष कुमार)