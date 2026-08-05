Biharsharif News: मैजिक वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत
Biharsharif News: हिलसा के पश्चिमी बाइपास पर गराईं बिगहा गांव के पास हुआ हादसा मैजिक वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत मैजिक वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत
Biharsharif News: हिलसा के पश्चिमी बाइपास पर गराईं बिगहा गांव के पास हुआ हादसा ससुराल जाने के लिए बाइक लेकर घर से निकला था युवक फोटो : हिलसा01-हिलसा पश्चिमी बाइपास पर बुधवार को हादसे के बाद लोगों की भीड़। हिलसा, निज प्रतिनिधि। शहर के पश्चिमी बाइपास पर बुधवार को गराईं बिगहा गांव के पास मैजिक वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गयी।
हादसे की जानकारीमृतक की पहचान मियां बिगहा गांव निवासी रामनिवास सिंह के 35 वर्षीय पुत्र रविन्द्र कुमार उर्फ बंटी के रूप में की गयी है। परिजनों की मानें तो वह अपनी ससुराल जाने के लिए बाइक लेकर घर से निकला था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि युवक हिलसा से एकंगरसराय की ओर जा रहा था। इसी दौरान सामने से आ रहे वाहन से टक्कर हो गयी। हादसे के बाद चालक फरार हो गया।
पुलिस की कार्रवाईइधर, टक्कर से बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गयी। युवक की मौके पर ही मौत हो गयी। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को लेकर अनुमंडलीय अस्पताल गयी। यहां मृतक की पहचान हुई। उसकी पत्नी ने बताया कि दोपहर में वह अपनी ससुराल खड्डी-लोदीपुर गांव जाने के लिए बाइक लेकर निकला था। शाम को मौत की सूचना मिली। थानाध्यक्ष चंद्रभानू ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया गया है। दोनों वाहनों को जब्त कर लिया गया है। (हिलसा से मनीष कुमार)
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें