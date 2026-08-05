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Biharsharif News: हथियावा बिस्कोमान में ऑनलाइन खाद देने में आनाकानी, किसान परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: हथियावा में ऑनलाइन खाद वितरण योजना किसानों के लिए राहत नहीं, बल्कि परेशानी का सबब बन गई है। किसानों को खाद देने में लगातार आनाकानी की जा रही है। सर्वर डाउन होने की बात कहकर उन्हें लौटाया जा रहा है। परेशान किसान डीएम और डीएओ से जांच की गुहार लगा रहे हैं।

Biharsharif News: हथियावा बिस्कोमान में ऑनलाइन खाद देने में आनाकानी, किसान परेशान

Biharsharif News: हथियावा बिस्कोमान में ऑनलाइन खाद देने में आनाकानी, किसान परेशान सर्वर डाउन का बहाना बना लौटाया जा रहा किसानों को किसानों ने डीएम और डीएओ से लगाई जांच कर कार्रवाई की गुहार शेखपुरा, हिन्दुस्तान संवाददाता। उर्वरक की कालाबाजारी रोकने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत शेखपुरा में शुरू की गई ऑनलाइन खाद वितरण योजना अब अन्नदाताओं के लिए राहत के बजाय गले की फांस बनती जा रही है। शहर के बिस्कोमान केंद्र में तो ऑनलाइन आवेदन करने वाले किसानों को आसानी से खाद मिल जा रही है।

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किसानों की मुश्किलें

लेकिन, हथियावा गांव स्थित बिस्कोमान गोदाम में किसानों को खाद के लिए दिन-भर दौड़ाया जा रहा है। सर्वर डाउन का बहाना, बैरंग लौट रहे निराश किसान ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करने के बावजूद हथियावा बिस्कोमान में गोदाम प्रबंधक द्वारा किसानों को सर्वर डाउन होने या खाद खत्म होने की बात कहकर बैरंग वापस लौटा दिया जाता है। शेखपुरा के किसान संजय, विनय सहित अन्य लोगों ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने पर उन्हें हथियावा बिस्कोमान से खाद लेने का निर्देश मिला था। लेकिन, जब वे वहां पहुंचे, तो सर्वर डाउन होने का बहाना बनाकर उन्हें खाद देने से साफ इनकार कर दिया गया और उन्हें वहां से वापस भेज दिया गया। परेशान किसानों ने डीएम और डीएओ से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की गुहार लगाई है।

गोदाम प्रबंधक का जवाब

दूसरी ओर हथियावा बिस्कोमान के गोदाम प्रबंधक सौरभ कुमार ने किसानों के इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने अपनी सफाई में कहा है कि जानकर किसी को परेशान नहीं किया जाता है। सर्वर डाउन रहने या अन्य तकनीकी खराबी होने की स्थिति में ही किसानों को खाद देने में देरी या परेशानी होती है (शेखपुरा से संजय कुमार मेहता)

सामान्य प्रश्न

हथियावा बिस्कोमान में किसानों को खाद क्यों नहीं मिल रही?
किसानों को खाद देने में लगातार आनाकानी की जा रही है और उन्हें सर्वर डाउन होने का बहाना बता कर लौटाया जा रहा है।
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