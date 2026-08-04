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Biharsharif News: हथियावा बिस्कोमान में ऑनलाइन खाद देने में आनाकानी, किसान परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: हथियावा बिस्कोमान में ऑनलाइन खाद वितरण योजना में समस्याएं आ रही हैं, जिससे किसान परेशान हैं। किसान ऑनलाइन आवेदन करने के बावजूद सर्वर डाउन के कारण खाद नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। उन्होंने डीएम और डीएओ से कार्रवाई की गुहार लगाई है। गोदाम प्रबंधक ने आरोपों को खारिज किया है।

Biharsharif News: हथियावा बिस्कोमान में ऑनलाइन खाद देने में आनाकानी, किसान परेशान

Biharsharif News: हथियावा बिस्कोमान में ऑनलाइन खाद देने में आनाकानी, किसान परेशान सर्वर डाउन का बहाना बना लौटाया जा रहा किसानों को किसानों ने डीएम और डीएओ से लगाई जांच कर कार्रवाई की गुहार शेखपुरा, हिन्दुस्तान संवाददाता। उर्वरक की कालाबाजारी रोकने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत शेखपुरा में शुरू की गई ऑनलाइन खाद वितरण योजना अब अन्नदाताओं के लिए राहत के बजाय गले की फांस बनती जा रही है।

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सर्वर डाउन की समस्या

शहर के बिस्कोमान केंद्र में तो ऑनलाइन आवेदन करने वाले किसानों को आसानी से खाद मिल जा रही है। लेकिन, हथियावा गांव स्थित बिस्कोमान गोदाम में किसानों को खाद के लिए दिन-भर दौड़ाया जा रहा है। सर्वर डाउन का बहाना, बैरंग लौट रहे निराश किसान ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करने के बावजूद हथियावा बिस्कोमान में गोदाम प्रबंधक द्वारा किसानों को सर्वर डाउन होने या खाद खत्म होने की बात कहकर बैरंग वापस लौटा दिया जाता है।

किसानों की गुहार

शेखपुरा के किसान संजय, विनय सहित अन्य लोगों ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने पर उन्हें हथियावा बिस्कोमान से खाद लेने का निर्देश मिला था। लेकिन, जब वे वहां पहुंचे, तो सर्वर डाउन होने का बहाना बनाकर उन्हें खाद देने से साफ इनकार कर दिया गया और उन्हें वहां से वापस भेज दिया गया। परेशान किसानों ने डीएम और डीएओ से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। दूसरी ओर हथियावा बिस्कोमान के गोदाम प्रबंधक सौरभ कुमार ने किसानों के इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने अपनी सफाई में कहा है कि जानकर किसी को परेशान नहीं किया जाता है। सर्वर डाउन रहने या अन्य तकनीकी खराबी होने की स्थिति में ही किसानों को खाद देने में देरी या परेशानी होती है (शेखपुरा से संजय कुमार मेहता)

सामान्य प्रश्न

किसान खाद के लिए कब तक दौड़ते रहे हैं?
किसान पूरे दिन हथियावा बिस्कोमान गोदाम में खाद के लिए दौड़ते रहे हैं।
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