Biharsharif News: पावापुरी-नवादा रेल परियोजना पर 23 गांवों के प्रतिनिधियों ने बनाई आगे की रणनीति
Biharsharif News: पावापुरी-नवादा रेल परियोजना के खिलाफ किसानों का विरोध बढ़ता जा रहा है। प्रभावित 23 गांवों के किसानों ने ऑनलाइन बैठक में आंदोलन तेज करने और कानूनी लड़ाई जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। सभी ने एकजुट होकर संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया।
Biharsharif News: पावापुरी-नवादा रेल परियोजना पर 23 गांवों के प्रतिनिधियों ने बनाई आगे की रणनीति किसानों का विरोध बरकरार, ऑनलाइन की बैठक आंदोलन तेज करने, एकजुटता बनाए रखने और कानूनी लड़ाई जारी रखने पर बनी सहमति पावापुरी, निज संवाददाता। प्रस्तावित पावापुरी-नवादा नई रेल लाइन परियोजना के खिलाफ किसानों का विरोध बढ़ता जा रहा है। गुरुवार की देर शाम परियोजना से प्रभावित नालंदा और नवादा जिले के 23 गांवों के किसानों एवं प्रतिनिधियों ने ऑनलाइन बैठक की। इसमें परियोजना से प्रभावित किसानों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई।
आंदोलन की रणनीति
आंदोलन को और संगठित रूप से आगे बढ़ाने की रणनीति तैयार की गई। आंदोलन तेज करने, एकजुटता बनाए रखने और कानूनी लड़ाई जारी रखने पर सहमति बनी। वक्ताओं ने कहा कि जब तक किसानों की मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जारी रहेगा। किसानों ने आपसी समन्वय मजबूत करने, अधिक से अधिक प्रभावित ग्रामीणों को आंदोलन से जोड़ने तथा कानूनी एवं प्रशासनिक स्तर पर अपनी बात मजबूती से रखने का निर्णय लिया। बडरावां से अनीश सिंह, पछियाडीह से रवि मिश्रा व अन्य ने कहा कि भूमि अधिग्रहण से बड़ी संख्या में किसानों की कृषि योग्य जमीन प्रभावित होगी, जिससे उनके सामने आजीविका का संकट खड़ा हो जाएगा। इसलिए किसानों की सहमति और उनकी समस्याओं का समाधान किए बिना परियोजना को आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। बैठक में कुम्भी से अजय सिंह, अतौआ से वसंत सिंह, भोलाबिगहा से मनीष कुमार, उडसा से मंटू कुमार, मोहद्दीपुर से रूपेंद्र कुमार, सतौआ से कमल किशोर वर्मा, भागवत बिगहा से कपिल देव, इसुआ से विजेंद्र प्रसाद, मरकट्टा से राजेश सिंह, प्यारेपुर से अखिलेश सिंह व अन्य ने एकजुट होकर किसानों के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। (पावापुरी से अनिल उपाध्याय)
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