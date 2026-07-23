Biharsharif News: पावापुरी-नवादा रेल परियोजना के विरोध में चला जनसंपर्क अभियान
Biharsharif News: पावापुरी-नवादा रेल परियोजना के विरोध में संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा ने जनसंपर्क अभियान चलाया। नवादा के 13 राजस्व गांवों के किसानों से संपर्क किया गया। प्रभावित किसानों ने भूमि अधिग्रहण के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। मोर्चा सभी प्रभावित गांवों के किसानों को एकजुट करने के लिए आगे की रणनीति तय करेगा।
Biharsharif News: पावापुरी-नवादा रेल परियोजना के विरोध में चला जनसंपर्क अभियान नवादा के तीन गांवों के किसानों से लोगों ने किया संपर्क संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधियों ने कहा, प्रभावित किसानों को किया जा रहा एकजुट रेल परियोजना का किसान खुलकर कर रहे विरोध पावापुरी, निज संवाददाता।
किसानों का संपर्क अभियान
पावापुरी-नवादा प्रस्तावित नई रेल परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के विरोध में संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा का जनसंपर्क अभियान लगातार तेज होता जा रहा है। मोर्चा के सदस्य परमानंद कुमार ने बताया कि नवादा जिले के दो अंचलों के 13 राजस्व गांवों में किसानों से संपर्क करने का अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत अब तक अतौआ, भोलाबिगहा और उडसा गांव के किसानों से संपर्क कर उनकी राय और समस्याओं को जाना गया है। उन्होंने कहा कि शेष राजस्व गांवों में भी शीघ्र ही संपर्क अभियान चलाया जाएगा, ताकि सभी प्रभावित किसानों को एक मंच पर लाकर उनके अधिकारों की लड़ाई को मजबूत किया जा सके।
किसानों की चिंताएँ
परमानंद कुमार ने कहा कि जिन किसानों की भूमि इस रेल परियोजना के लिए अधिग्रहित की जा रही है, वे लगभग सभी इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि किसानों की उपजाऊ कृषि भूमि छीनी जा रही है, जिससे उनके सामने आजीविका का संकट खड़ा हो जाएगा। इसके विपरीत जिन लोगों की जमीन परियोजना से प्रभावित नहीं हो रही है, वे इसे विकास की दृष्टि से अच्छा बता रहे हैं।
आगे की रणनीति
उन्होंने कहा कि यह केवल कुछ गांवों का नहीं, बल्कि नालंदा जिले के नौ और नवादा जिले के 13 राजस्व गांवों के किसानों का मुद्दा है। ऐसे में सभी प्रभावित गांवों के किसानों को संगठित कर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात सरकार और रेलवे प्रशासन तक पहुंचाई जाएगी। परमानंद कुमार ने कहा कि मोर्चा किसानों की सहमति, उचित पुनर्वास और उनकी मांगों को लेकर लगातार आवाज उठाता रहेगा। उन्होंने प्रभावित किसानों से एकजुट होकर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष में भागीदारी निभाने की अपील की।
भविष्य की बैठकें
संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधियों ने बताया कि आगामी दिनों में सभी प्रभावित गांवों में बैठकें आयोजित कर आगे की रणनीति तय की जाएगी। किसानों से मिले सुझावों और उनकी राय के आधार पर आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। (पावापुरी से अनिल उपाध्याय)
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