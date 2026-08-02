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Biharsharif News: सिलाव में करंट से किसान की गयी जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: नालंदा, निज संवाददाता। सिलाव में करंट से किसान की गयी जान सिलाव में करंट से किसान की गयी जान सिलाव में करंट से किसान की गयी जान

Biharsharif News: सिलाव में करंट से किसान की गयी जान

Biharsharif News: नालंदा, निज संवाददाता। सिलाव थाना क्षेत्र के बरनौसा गांव में रविवार को करंट से किसान की मौत हो गयी। मृतक 50 वर्षीय नरेश सिंह हैं। उनके भाई ने बताया कि वे अपने खेत को पटाने के लिए गये थे। मोटर चालू करने के दौरान वे किसी तरह करंट की चपेट में आकर झुलस गये। आसपास के लोगों की मदद से उन्हें इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। यहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ग्रामीणों की मानें तो बिजली का तार टूटकर उनके हाथ पर गिर गया था। थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया गया है।

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लिखित आवेदन मिलने पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। (नालंदा से प्रमोद चंद्र झा)

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