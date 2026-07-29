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Biharsharif News: जयमंगला गांव में करंट से किसान की गयी जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: जयमंगला गांव में किसान रणधीर सिंह की करंट लगने से मौत हो गई। बिजली विभाग की लापरवाही के चलते खेतों तक बिजली पहुंचाने के लिए खंभे नहीं गाड़े गए हैं, जिससे यह घटना हुई। मृतक परिवार का इकलौता कमाऊ सदस्य था, जिसके चलते परिवार की रोजी-रोटी प्रभावित हुई है।

Biharsharif News: जयमंगला गांव में करंट से किसान की गयी जान

Biharsharif News: जयमंगला गांव में करंट से किसान की गयी जान शेखपुरा, हिन्दुस्तान संवाददाता। सिरारी थाना क्षेत्र के जयमंगला गांव में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही के कारण 45 वर्षीय किसान रणधीर सिंह की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि किसान गांव के ही ठेठी खंधा में धानरोपनी के लिए जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में जमीन पर गिरे 440 वोल्ट के तार की चपेट में आ गए। करंट का झटका इतना जोरदार था कि किसान ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण दौड़ पड़े। लेकिन तब तक किसान की जान जा चुकी थी।

ग्रामीणों का आक्रोश

आक्रोशित ग्रामीणों ने बताया कि बिजली बोर्ड द्वारा इलाके में कृषि फीडर तो लगा दिया गया है। लेकिन तार ले जाने के लिए बिजली के पोल (खंभे) नहीं गाड़े गए हैं। इस वजह से बड़ी संख्या में किसान मजबूरी में बांस गाड़कर खेतों तक बिजली ले जाने को विवश हैं। यही जर्जर व्यवस्था और लापरवाही जानलेवा हादसे का मुख्य कारण बनी।

परिवार का छिना इकलौता सहारा

घटना की सूचना पाकर सिरारी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। शव का सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराक परिजनों को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि मृतक किसान अपने परिवार के इकलौते कमाऊ सदस्य थे। उनकी मौत से परिवार के सिर से रोजी-रोटी का साया उठ गया है। (शेखपुरा से संजय कुमार मेहता)

सामान्य प्रश्न

किसान रणधीर सिंह की उम्र क्या थी?
किसान रणधीर सिंह की उम्र 45 वर्ष थी।
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