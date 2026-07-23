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Biharsharif News: मृत राजमिस्त्री के परिजन पहुंचे हरनौत प्रखंड कार्यालय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। मृत राजमिस्त्री के परिजन पहुंचे हरनौत प्रखंड कार्यालय मृत राजमिस्त्री के परिजन पहुंचे हरनौत प्रखंड कार्यालय

Biharsharif News: मृत राजमिस्त्री के परिजन पहुंचे हरनौत प्रखंड कार्यालय

Biharsharif News: बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। लहेरी थाना क्षेत्र के मंगलस्थान मोहल्ले में बुधवार को भवन निर्माण के दौरान करंट से राजमिस्त्री की मौत हो गयी थी। मृतक हरनौत प्रखंड के भेड़िया गांव निवासी बलविंदर पासवान थे। गुरुवार को परिजन न्याय की गुहार लगाने व मुआवजे की मांग को लेकर हरनौत प्रखंड कार्यालय पहुंच गये। गुरुवार की दोपहर दर्जनों ग्रामीण व परिजन प्रखंड कार्यालय पहुंचे और इंसाफ की मांग करने लगे। मृत राजमिस्त्री की पत्नी ने एक आदमी पर करंट लगाकर हत्या करने का आरोप लगाया। परिजनों ने आरोप लगाया कि तीन घंटे तक प्रखंड कार्यालय में रहे। किसी अधिकारी ने उनकी सुध नहीं ली।

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प्रखंड कार्यालय के एक कर्मी ने बताया कि स्थानीय थाना में आवेदन देने की सलाह दी गयी है। नियमानुसार पारिवारिक लाभ योजना के तहत सहायता राशि उपलब्ध करायी जाएगी।

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