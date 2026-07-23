Biharsharif News: मृत राजमिस्त्री के परिजन पहुंचे हरनौत प्रखंड कार्यालय
Biharsharif News: बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। मृत राजमिस्त्री के परिजन पहुंचे हरनौत प्रखंड कार्यालय मृत राजमिस्त्री के परिजन पहुंचे हरनौत प्रखंड कार्यालय
Biharsharif News: बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। लहेरी थाना क्षेत्र के मंगलस्थान मोहल्ले में बुधवार को भवन निर्माण के दौरान करंट से राजमिस्त्री की मौत हो गयी थी। मृतक हरनौत प्रखंड के भेड़िया गांव निवासी बलविंदर पासवान थे। गुरुवार को परिजन न्याय की गुहार लगाने व मुआवजे की मांग को लेकर हरनौत प्रखंड कार्यालय पहुंच गये। गुरुवार की दोपहर दर्जनों ग्रामीण व परिजन प्रखंड कार्यालय पहुंचे और इंसाफ की मांग करने लगे। मृत राजमिस्त्री की पत्नी ने एक आदमी पर करंट लगाकर हत्या करने का आरोप लगाया। परिजनों ने आरोप लगाया कि तीन घंटे तक प्रखंड कार्यालय में रहे। किसी अधिकारी ने उनकी सुध नहीं ली।
प्रखंड कार्यालय के एक कर्मी ने बताया कि स्थानीय थाना में आवेदन देने की सलाह दी गयी है। नियमानुसार पारिवारिक लाभ योजना के तहत सहायता राशि उपलब्ध करायी जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।