Biharsharif News: आपसी विवाद में पीट पीटकर वृद्ध की हत्या, सगे भाई-भतीजे पर आरोप
Biharsharif News: परवलपुर के करण बिगहा गांव में पारिवारिक विवाद ने खूनी रूप ले लिया, जिसमें 60 वर्षीय वृद्ध मेघनाथ जमादार की हत्या कर दी गई। मृतक के पुत्र ने चाचा और चचेरे भाई समेत छह लोगों पर आरोप लगाया। पुलिस ने तीन आरोपी गिरफ्तार किए हैं और मामले की जांच जारी है।
Biharsharif News: आपसी विवाद में पीट पीटकर वृद्ध की हत्या, सगे भाई-भतीजे पर आरोप परवलपुर के करण बिगहा गांव की घटना, पुलिस ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार मृतक के पुत्र ने चाचा, चचेरे भाई समेत छह लोगों के खिलाफ दर्ज करायी शिकायत फोटो परवलपुर : घटना के बाद शनिवार को घर के पास बैठे शोकाकुल परिजन।
घटना का विवरण
परवलपुर (नालंदा), निज संवाददाता। जिले के परवलपुर थाना क्षेत्र के करण बिगहा गांव में शनिवार को पारिवारिक विवाद ने खूनी रूप ले लिया, जिसमें 60 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई। मृतक की पहचान मेघनाथ जमादार के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों ने अपने ही सगे भाई और भतीजे पर पीट-पीटकर हत्या करने का संगीन आरोप लगाया है। वहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए परवलपुर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना के महज तीन घंटे के भीतर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
पुत्र का बयान
बेटे ने चाचा व चचेरे भाई को ठहराया जिम्मेदार: घटना के संबंध में मृतक के पुत्र शंभु बिंद ने अपने ही सगे चाचा, चचेरे भाई समेत कुल छह लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। शंभु का आरोप है कि आपसी विवाद के दौरान आरोपियों ने उनके पिता को बेरहमी से पीटा और गला दबाकर उनकी हत्या कर दी।
पुलिस की कार्रवाई
अस्पताल पहुंचने से पहले तोड़ा दम: थानाध्यक्ष रौशन कुमार ने बताया कि सुबह में पुलिस को करण बिगहा गांव में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प और मारपीट होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही वह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। वहां मेघनाथ जमादार अत्यंत गंभीर अवस्था में जमीन पर पड़े थे। पुलिस उन्हें परवलपुर पीएचसी लेकर गई। लेकिन, चिकित्सकों ने देखने के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।
आरोपियों की गिरफ्तारी
तीन आरोपियों को पुलिस ने दबोचा: उन्होंने बताया कि हत्या के आरोप में राजा जमादार, उसका साला देवचरण बिंद और धनती देवी को गिरफ्तार कर लिया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मृतक के शरीर पर किसी प्रकार के गंभीर बाहरी चोट या गला दबाने के स्पष्ट निशान नहीं मिले हैं। मौत के वास्तविक कारणों का सटीक खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा।
(परवलपुर से सदानंद सिंह)
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