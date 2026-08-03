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Biharsharif News: बचाना होगा पर्यावरण, वरना ऑक्सीजन मास्क लगाकर बच्चों को जाना पड़ेगा स्कूल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: लायंस क्लब बिहारशरीफ ने पर्यावरण संरक्षण के लिए बच्चों के बीच हजार पौधे बांटे। क्लब के अध्यक्ष ने बताया कि सभी को मिलकर पर्यावरण बचाना होगा, अन्यथा बच्चों को ऑक्सीजन मास्क लगाकर स्कूल जाना पड़ेगा। उन्होंने विद्यार्थियों से पौधे लगाने और उनकी देखभाल का संकल्प लेने की अपील की।

Biharsharif News: बचाना होगा पर्यावरण, वरना ऑक्सीजन मास्क लगाकर बच्चों को जाना पड़ेगा स्कूल

Biharsharif News: बचाना होगा पर्यावरण, वरना ऑक्सीजन मास्क लगाकर बच्चों को जाना पड़ेगा स्कूल बिहारशरीफ श्रृंगार हाट में लायंस क्लब ने बांटे हजार पौधे, बच्चों को दिलाया संरक्षण का संकल्प हर छात्र से कम से कम एक पौधा लगाकर देखभाल की अपील की जल, वायु और हरियाली बचाने के लिए सामूहिक प्रयास पर दिया जोर फोटो : बिहार प्लांट : बिहारशरीफ श्रृंगार हाट मोहल्ले में सोमवार को पौधरोपण अभियान में शामिल लायंस क्लब बिहारशरीफ के क्षेत्रीय अध्यक्ष विकास मेघल व अन्य। बिहारशरीफ, निज संवाददाता।

लायंस क्लब की पहल

पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन बनाने की दिशा में लायंस क्लब बिहारशरीफ की ओर से सोमवार को शहर के श्रृंगारहाट मोहल्ले में बच्चों के बीच हजार पौधे बांटे गए। कार्यक्रम में लायंस क्लब बिहारशरीफ के क्षेत्रीय अध्यक्ष विकास मेघल ने कहा कि हम सभी को मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा, वरना वह दिन दूर नहीं जब बच्चों को ऑक्सीजन मास्क लगाकर स्कूल जाना पड़ेगा।

भविष्य की सुरक्षा

हरियाली ही सुरक्षित भविष्य की गारंटी : लायंस क्लब के अध्यक्ष प्रमोद कुमार ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक अभियान नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का आधार है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने जन्मदिन, पारिवारिक आयोजनों और अन्य विशेष अवसरों पर पौधे लगाने तथा उनके संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की।

पौधे लगाने का लक्ष्य

इस माह में लगाए जाएंगे 10 हजार पौधे : श्री प्रमोद कुमार ने कहा कि गुरुकुल विद्यापीठ में रविवार को एक हजार पौधे बांटे गए हैं। मंगलवार को नालंदा विद्या मंदिर में 700 पौधे बांटे जाएंगे। अगस्त माह में जिला में 10 हजार पौधे लगाने का लक्ष्य है। मौके पर लायंस क्लब बिहारशरीफ के सचिव पवन राज गुप्ता, कोषाध्यक्ष सुधांशु रंजन, महानचंद सरस्वती व अन्य मौजूद थे।

(बिहारशरीफ से कुमार कौशलेंद्र)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

लायंस क्लब ने कितने पौधे बांटे?
लायंस क्लब ने बच्चों के बीच हजार पौधे बांटे।
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