Biharsharif News: डिग्री कॉलेजों में नामांकन जारी
Biharsharif News: बिहारशरीफ, निज संवाददाता। जिला के डिग्री कॉलेजों में गुरुवार से नामांकन जारी है। पीपीयू ने तीसरी मेधा सूची जारी कर दी है। छात्र उनके लिए स्वीकृत कॉलेजों में जाकर अपना नामांकन करवा लें। नूरसराय राजकीय...
Biharsharif News: बिहारशरीफ, निज संवाददाता। जिला के डिग्री कॉलेजों में गुरुवार से नामांकन जारी है। पीपीयू ने तीसरी मेधा सूची जारी कर दी है। छात्र उनके लिए स्वीकृत कॉलेजों में जाकर अपना नामांकन करवा लें। नूरसराय राजकीय डिग्री कॉलेज के प्राचार्य प्रो. रत्नेश अमन ने कहा कि नए राजकीय डिग्री कॉलेजों में छह विषयों में छात्र नामांकन ले रहे हैं। जल्द ही इन नए कॉलेजों में सभी विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसकी प्रक्रिया चल रही है। (बिहारशरीफ से कुमार कौशलेंद्र)
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