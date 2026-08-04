Biharsharif News: अंबेडकर चौक पर फिर से अतिक्रमणकारियों का दबदबा
Biharsharif News: अंबेडकर चौक पर अतिक्रमणकारियों का दबदबा फिर से बढ़ गया है, अधिकारियों का हालिया आदेश एक सप्ताह में ही बेअसर हो गया। अतिक्रमण हटाने के चलते जारी की गई जुर्माने की चेतावनी का भी कोई असर नहीं है। स्थानीय लोग प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
Biharsharif News: अंबेडकर चौक पर फिर से अतिक्रमणकारियों का दबदबा अधिकारियों का आदेश एक सप्ताह में ही हो गया बेअसर मुख्य सड़क से 50 फीट के दायरे में दुकान न लगाने की मिली थी चेतावनी चेवाड़ा चौक : चेवाड़ा के अंबेडकर चौक की सड़क पर लगे ठेले व फुटपाथी दुकानें। चेवाड़ा, निज संवाददाता। नगर पंचायत के अंबेडकर चौक पर अतिक्रमणकारियों का दबदबा एक बार फिर से कायम हो गया है।
अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई
चौक के टर्निंग पॉइंट पर ठेला और फलों की दुकानें सड़क पर लगे जाने से लगातार हो रही दुर्घटनाओं के बाद महज दस दिन पहले ही चौक पर अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया था। लेकिन, प्रशासन का यह आदेश और कार्रवाई महज एक सप्ताह में ही बेअसर साबित हो रही है।
जुर्माने की चेतावनी का असर
जुर्माने की चेतावनी का भी असर नहीं: अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान ठेले वालों और सड़क पर दुकान लगाने वालों को सख्ती से हटा दिया गया था। प्रशासन ने स्पष्ट हिदायत दी थी कि हाइवे से 50 फीट के दायरे में कोई भी दुकान या ठेला नहीं लगाएगा। ऐसा करने वालों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाने की चेतावनी भी दी गई थी। बावजूद, अतिक्रमणकारी बेखौफ होकर पहले की तरह ही सड़क पर दुकानें सजा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने आदेश न मानने ठेला संचालकों व दुकानदारों पर कार्रवाई करने की फरियाद वरीय अधिकारियों से लगायी है। (चेवाड़ा से संजीव कुमार)
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