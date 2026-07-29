Biharsharif News: शेखोपुरसराय में मुख्य बाजार में अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान शुरू किया गया। नगर पंचायत के अधिकारियों ने जेसीबी और पुलिस बल के साथ मिलकर सरकारी भूमि पर बने अवैध कब्जे को हटाया। इस अभियान का उद्देश्य बाजार को व्यवस्थित और जाम से मुक्त करना है। भविष्य में अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई।

Biharsharif News: शेखोपुरसराय: मुख्य बाजार में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान जेसीबी व पुलिस बल के साथ सड़क पर उतरे कार्यपालक पदाधिकारी और थानाध्यक्ष जाम से निजात दिलाने के लिए हुई कार्रवाई, सड़क व नाले से हटाया गया अवैध कब्जा फोटो शेखोपुरसराय : शेखोपुर मुख्य बाजार में बुधवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाते नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी राकेश कुमार व अन्य अधिकारी।

अतिक्रमण हटाने का उद्देश्य शेखोपुरसराय, निज संवाददाता। शहर के मुख्य बाजार को अतिक्रमण मुक्त बनाने और जाम की समस्या से निजात दिलाने के उद्देश्य से बुधवार को नगर पंचायत की ओर से विशेष अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अभियान का नेतृत्व नगर कार्यपालक पदाधिकारी राकेश कुमार और शेखोपुरसराय थानाध्यक्ष विवेक कुमार चौधरी ने किया। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने जेसीबी और ट्रैक्टर के साथ पूरे बाजार क्षेत्र का निरीक्षण किया और सड़क व नाले की सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को सख्ती से हटवाया। कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि मुख्य बाजार में लगातार बढ़ते अतिक्रमण के कारण आए दिन जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके चलते राहगीरों, आम ग्राहकों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नगर पंचायत का मुख्य उद्देश्य बाजार को व्यवस्थित, सुंदर एवं आवागमन के लिए सुगम बनाना है।

अन्य जानकारी दी गई कार्रवाई की हिदायत: अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती अभियान के दौरान किसी भी दुकान या सामान को कोई क्षति नहीं पहुंचाई गई है। प्रशासन ने सभी दुकानदारों से अपील की है कि वे स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटा लें। साथ ही सख्त हिदायत दी गई है कि भविष्य में यदि दोबारा सड़क एवं नाले की सरकारी भूमि पर कब्जा किया गया, तो सामान जब्ती और जुर्माने की दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जारी रहेगा अभियान, मांगा सहयोग: ईओ ने कहा कि शहर को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए नगर पंचायत आगे भी नियमित रूप से अभियान चलाएगी। अभियान के दौरान विधि-व्यवस्था शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल मुस्तीद रहा। नागरिकों और दुकानदारों से स्वच्छ, सुरक्षित एवं अतिक्रमण मुक्त बाजार बनाने में सकारात्मक सहयोग की अपील की है। (शेखोपुरसराय से राजकमल)