Biharsharif News: पंचायतों के सफल संचालन का गुर सीखने अयोध्या, विंध्याचल व वृंदावन गए 8 मुखिया
Biharsharif News: आदर्श पंचायतों के सफल संचालन का गुर सीखने के लिए 8 मुखिया अयोध्या, विंध्याचल व वृंदावन गए हैं। यह भ्रमण पंचायतों के विकास योजनाओं को पारदर्शिता से लागू करने के लिए किया जा रहा है। मुखियाओं को विभिन्न राज्यों की आदर्श पंचायतों के कार्यशैली से अवगत कराया जाएगा।
Biharsharif News: पंचायतों के सफल संचालन का गुर सीखने अयोध्या, विंध्याचल व वृंदावन गए 8 मुखिया आदर्श पंचायतों का भ्रमण कर पारदर्शी तरीके से विकास योजनाएं चलाने की ले रहे सीख प्रशिक्षण और पंचायत भ्रमण के साथ तीर्थस्थलों के दर्शन का भी मिल रहा सौभाग्य शेखपुरा, हिन्दुस्तान संवाददाता।
मुखिया का विशेष भ्रमण
पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और जन-प्रतिनिधियों को पंचायतों के सफल संचालन का गुर सिखाने के लिए पंचायती राज विभाग ने अहम पहल की है। इसके तहत जिले की आठ पंचायतों के मुखिया को विशेष अध्ययन भ्रमण पर उत्तर प्रदेश के अयोध्या, विंध्याचल और वृंदावन भेजा गया है। जिला पंचायती राज पदाधिकारी स्वाति कुमारी ने बताया कि 30 जुलाई को मुखियों के विशेष जत्थे को शेखपुरा से रवाना किया गया था। भ्रमण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इन जन-प्रतिनिधियों को अन्य राज्यों की आदर्श पंचायतों की कार्यशैली से अवगत कराना है।
पारदर्शिता और विकास की दिशा
इन जगहों पर बेहतरीन कार्य कर रही पंचायतों का भ्रमण कराकर उन्हें यह सिखाया जा रहा है कि किस तरह पारदर्शी तरीके से विकास योजनाओं को धरातल पर उतारा जाए और जन-कल्याणकारी कार्यों को गति दी जाए। इन पंचायतों के मुखिया हैं शामिल: विशेष अध्ययन भ्रमण में जिले की चकंदरा, लोहान, सनैया, कसार, हजरतपुर मड़रो, मालदह और गगौर समेत कुल आठ पंचायतों के मुखिया शामिल हैं। खास बात यह है कि आदर्श पंचायतों के भ्रमण और प्रशिक्षण के साथ सभी मुखियाओं को अयोध्या, विंध्याचल और वृंदावन जैसे प्रमुख तीर्थस्थलों के दर्शन कराया जाएगा। (शेखपुरा से संजय कुमार मेहता)
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