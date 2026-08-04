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Biharsharif News: करंट से बिजली मिस्त्री घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: शेखपुरा के चेवाड़ा मुख्य बाजार में एक मजदूर योजना का बोर्ड लगा रहे थे। इस दौरान वह 11 हजार वोल्ट के तार की चपेट में आ गए, जिससे वह झुलसकर घायल हो गए। घायल मिस्त्री का नाम रामप्रवेश महतो है और उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल भर्ती कराया गया है। उनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है।

Biharsharif News: करंट से बिजली मिस्त्री घायल

Biharsharif News: करंट से बिजली मिस्त्री घायल शेखपुरा, हिन्दुस्तान संवाददाता। चेवाड़ा मुख्य बाजार के आगे योजना का बोर्ड लगा रहे एक मजदूर 11 हजार तार की चपेट में आ जाने से झुलस कर घायल हो गया है। घायल मिस्त्री को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल मिस्त्री एकसारी गांव का रामप्रवेश महतो है। मजदूर की हालत चिंताजनक है। (शेखपुरा से संजय कुमार मेहता)

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