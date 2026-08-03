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Biharsharif News: महादलित टोले में बुजुर्ग फहराएंगे तिरंगा, तैयारी शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: शेखपुरा में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों की समीक्षा करते हुए डीएम शेखर आनंद ने बताया कि महादलित टोलों में बुजुर्ग द्वारा तिरंगा फहराया जाएगा। मुख्य समारोह परेड ग्राउंड में होगा, और सभी पंचायतों में झंडा फहराया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी अनुमंडल पदाधिकारी को दी गई है।

Biharsharif News: महादलित टोले में बुजुर्ग फहराएंगे तिरंगा, तैयारी शुरू

Biharsharif News: महादलित टोले में बुजुर्ग फहराएंगे तिरंगा, तैयारी शुरू शेखपुरा, निज संवाददाता। डीएम शेखर आनंद ने मंथन सभागार में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी की समीक्षा की। मुख्य कार्यक्रम शहर के परेड ग्राउड में होगा। उन्होंने बताया कि सभी पंचायत सरकार भवन में मुखिया द्वारा झंडोतोलन किया जाएगा। जबकि,महादलित टोलों में झंडोतोलन टोले के सबसे बुजूर्ग व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जिले में स्थापित महापुरूषों के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। अनुमंडल पदाधिकारी को मुख्य समारोह स्थल एवं अन्य जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने की सम्पूर्ण जिम्मेवारी दी गई है। (शेखपुरा से मनोज कुमार मन्नू)

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