Biharsharif News: नूरसराय में वाहन के धक्के से बुजुर्ग जख्मी
Biharsharif News: नूरसराय। थाना क्षेत्र के सैदी गांव के पास सोमवार को शौच के लिए बैठे बुजुर्ग अज्ञात वाहन की टक्कर से जख्मी हो गये। जख्मी सरयुग पासवान को बेहतर इलाज के लिए बिहारशरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
Biharsharif News: नूरसराय। थाना क्षेत्र के सैदी गांव के पास सोमवार को शौच के लिए बैठे बुजुर्ग अज्ञात वाहन की टक्कर से जख्मी हो गये। जख्मी सरयुग पासवान को बेहतर इलाज के लिए बिहारशरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
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