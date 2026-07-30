Biharsharif News: करंट की चपेट में आकर बुजुर्ग की गयी जान
Biharsharif News: बिहारशरीफ के वेना थाना क्षेत्र के सरथा गांव में एक 77 वर्षीय बुजुर्ग रोहन रविदास की मौत करंट लगने से हो गई। वे अपने काम के दौरान करंट प्रवाहित तार के सम्पर्क में आ गए। परिजन जब उन्हें खोजने गए, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Biharsharif News: वेना थाना क्षेत्र के सरथा गांव में हुआ हादसा बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। वेना थाना क्षेत्र के सरथा गांव में बुधवार की शाम करंट की चपेट में आकर बुजुर्ग की मौत हो गयी। मृतक 77 वष्र्ज्ञीय रोहन रविदास थे। घर की सफाई करने के दौरान वे करंट की चपेट में आ गये। जब तक लोगों को घटना की जानकारी होती, उनकी मौत हो चुकी थी। पुत्र रविकांत कुमार ने बताया कि वे करीब 20 सालों से गांव के ही जितेन्द्र सिंह के घर की साफ-सफाई का काम करते थे। बुधवार की शाम भी वे घर की सफाई करने गये थे। इसी दौरान करंट प्रवाहित तार के सम्पर्क में आ गये।
काफी देर बाद भी वे सफाई कर नहीं लौटे तब परिजनों ने खोजबीन शुरू की। वे मृत अवस्था में पड़े थे। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस गांव पहुंची। थानाध्यक्ष दिनेश कुमार ने बताया कि सफाई के दौरान करंट लगने की बात सामने आयी है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। हरनौत नगर पंचायत के उप मुख्य पार्षद प्रतिनिधि सुरेश सिंह ने बताया कि पारिवारिक लाभ के तहत परिवार को सहायता दिलाने का प्रयास किया जाएगा। (बिहारशरीफ से अमित कुमार)
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