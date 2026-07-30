Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Biharsharif News: करंट की चपेट में आकर बुजुर्ग की गयी जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
Follow us on Google News
share

Biharsharif News: वेना थाना क्षेत्र के सरथा गांव में हुआ हादसा करंट की चपेट में आकर बुजुर्ग की गयी जान करंट की चपेट में आकर बुजुर्ग की गयी जान

Biharsharif News: करंट की चपेट में आकर बुजुर्ग की गयी जान

Biharsharif News: वेना थाना क्षेत्र के सरथा गांव में हुआ हादसा बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। वेना थाना क्षेत्र के सरथा गांव में बुधवार की शाम करंट की चपेट में आकर बुजुर्ग की मौत हो गयी। मृतक 77 वष्र्ज्ञीय रोहन रविदास थे। घर की सफाई करने के दौरान वे करंट की चपेट में आ गये। जब तक लोगों को घटना की जानकारी होती, उनकी मौत हो चुकी थी। पुत्र रविकांत कुमार ने बताया कि वे करीब 20 सालों से गांव के ही जितेन्द्र सिंह के घर की साफ-सफाई का काम करते थे। बुधवार की शाम भी वे घर की सफाई करने गये थे। इसी दौरान करंट प्रवाहित तार के सम्पर्क में आ गये।

काफी देर बाद भी वे सफाई कर नहीं लौटे तब परिजनों ने खोजबीन शुरू की। वे मृत अवस्था में पड़े थे। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस गांव पहुंची। थानाध्यक्ष दिनेश कुमार ने बताया कि सफाई के दौरान करंट लगने की बात सामने आयी है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। हरनौत नगर पंचायत के उप मुख्य पार्षद प्रतिनिधि सुरेश सिंह ने बताया कि पारिवारिक लाभ के तहत परिवार को सहायता दिलाने का प्रयास किया जाएगा। (बिहारशरीफ से अमित कुमार)

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Accident Biharsharif News Bihar Sharif अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।