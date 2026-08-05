Biharsharif News: कार की चपेट में आने से छात्र घायल
Biharsharif News: शेखपुरा के जखराज स्थान मोड़ पर तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से आठ वर्षीय छात्र अभिनंदन कुमार घायल हो गया। वह इंदाय मोहल्ला निवासी कमलेश यादव का बेटा है। उसका इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है।
Biharsharif News: कार की चपेट में आने से छात्र घायल शेखपुरा। शहर के जखराज स्थान मोड़ से हुसैनाबाद जाने वाले रोड में तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से आठ वर्षीय छात्र अभिनंदन कुमार घायल हो गया। वह इंदाय मोहल्ला निवासी कमलेश यादव के पुत्र है। उसका इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है। (शेखपुरा से मनोज कुमार मन्नू)
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