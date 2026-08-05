Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Biharsharif News: कार की चपेट में आने से छात्र घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
Follow us on Google News
share

Biharsharif News: शेखपुरा के जखराज स्थान मोड़ पर तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से आठ वर्षीय छात्र अभिनंदन कुमार घायल हो गया। वह इंदाय मोहल्ला निवासी कमलेश यादव का बेटा है। उसका इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है।

Biharsharif News: कार की चपेट में आने से छात्र घायल

Biharsharif News: कार की चपेट में आने से छात्र घायल शेखपुरा। शहर के जखराज स्थान मोड़ से हुसैनाबाद जाने वाले रोड में तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से आठ वर्षीय छात्र अभिनंदन कुमार घायल हो गया। वह इंदाय मोहल्ला निवासी कमलेश यादव के पुत्र है। उसका इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है। (शेखपुरा से मनोज कुमार मन्नू)

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Biharsharif News Biharsharif Latest News Sheikhpura
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।