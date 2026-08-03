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Biharsharif News: ई-रिक्शा पलटने से 3 जख्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: रविवार की रात सरमेरा के मलावां गांव के पास एक ई-रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गयी। इस हादसे में कन्हैया कुमार, दीपक तिवारी और कुंदन कुमार घायल हो गए। सभी को बेहतर उपचार के लिए सदर अस्पताल रेफर किया गया है।

Biharsharif News: ई-रिक्शा पलटने से 3 जख्मी

Biharsharif News: सरमेरा। थाना क्षेत्र के मलावां गांव के पास रविवार की रात ई-रिक्शा अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गयी। हादसे में बड़ी मलावां गांव के कन्हैया कुमार, दीपक तिवारी व नवादा जिले के कुंदन कुमार जख्मी हो गये। उन्हें बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर किया गया है। (सरमेरा से श्यामदेव सिंह यादव)

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