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Biharsharif News: शराबी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: चेवाड़ा के बेंगुचा गांव में पुलिस ने शराब पीकर हंगामा कर रहे शिव चरण दास को गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष ममता गिरी के अनुसार, शिव पहले भी शराब के मामले में गिरफ्तार हो चुका है।

Biharsharif News: शराबी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

Biharsharif News: शराबी को पुलिस ने किया गिरफ्तार चेवाड़ा, निज संवाददाता। करण्डे थाना क्षेत्र के बेंगुचा गांव में शराब पीकर हंगामा कर रहे शराबी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष ममता गिरी ने बताया कि बेंगुचा गांव निवासी शिव चरण दास को शराब के नशे में पकड़ा गया है। पहले भी वह शराब मामले में गिरफ्तार हो चुका था। (चेवाड़ा से संजीव कुमार)

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