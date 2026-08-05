Biharsharif News: इस्लामपुर में 4 आरोपित गिरफ्तार
Biharsharif News: इस्लामपुर में थानाध्यक्ष रणविजय कुमार ने बताया कि शहर के शीतला मंदिर के पास से चार आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें ड्रग्स के साथ आकाश कुमार और आर्म्स एक्ट के आरोपित मिथलेश सिंह, सत्यनारायण सिंह और ब्रजेश यादव शामिल हैं।
Biharsharif News: इस्लामपुर। थानाध्यक्ष रणविजय कुमार ने बताया कि शहर के शीतला मंदिर के पास ड्रग्स के साथ आकाश कुमार, पत्ती बिगहा से आर्म्स एक्ट के आरोपित मिथलेश सिंह, लारनपुर से आरोपित सत्यनारायण सिंह व हरसेनी निवासी ब्रजेश यादव को गिरफ्तार किया गया है।
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