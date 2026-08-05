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Biharsharif News: नाला हुआ साफ तो सदर अस्पताल परिसर से निकला पानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: शेखपुरा के सदर अस्पताल परिसर में बारिश के बाद जलभराव हो गया था। नाला जाम होने पर पूरे कैम्पस में पानी जमा हो गया। नगर परिषद के कर्मियों ने पांच घंटे की मेहनत से नाला साफ किया और जल निकासी सुनिश्चित की। प्रभारी सिविल सर्जन डॉ अशोक कुमार सिंह के अनुसार, समस्या का समाधान खोजने में समय लगा।

Biharsharif News: नाला हुआ साफ तो सदर अस्पताल परिसर से निकला पानी

Biharsharif News: नाला हुआ साफ तो सदर अस्पताल परिसर से निकला पानी शेखपुरा, निज संवाददाता। मंगलवार की शाम बारिश होने पर सदर अस्पताल परिसर तालाब बन गया था। नाला के जाम रहने से पूरा कैंपस में जलभराव हो गया था। नाला की सफाई और जलनिकासी में नगर परिषद कर्मियों को पांच घंटे लग गए। प्रभारी सिविल सर्जन डॉ अशोक कुमार सिंह ने बताया कि काफी खोजबीन के बाद जाम स्थल को खोजा गया तो समस्या का निदान हुआ। (शेखपुरा से मनोज कुमार मन्नू)

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